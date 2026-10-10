Πόρισμα-σοκ για τον πιλότο της Flydubai: Σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας παρόμοια με την 11η Σεπτεμβρίου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μια τρομοκρατική ενέργεια παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου φέρεται να σχεδίαζε ο Ομανός συγκυβερνήτης της Flydubai, σύμφωνα με αναφορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο συγκυβερνήτης είχε εμπνευστεί από τις πολύνεκρες επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ το 2001, και ο στόχος του ήταν να προκαλέσει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό θυμάτων, αναφέρεται στο πόρισμα.

Είχε πετάξει άλλες δύο φορές προς το Τελ Αβίβ, για να «εξοικειωθεί»

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ύποπτος είχε ήδη πραγματοποιήσει δύο πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, προκειμένου να «εξοικειωθεί με τη διαδρομή της πτήσης και το αεροδρόμιο», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Το περιστατικό προκάλεσε την απότομη κάθοδο του αεροσκάφους από τα 16.000 πόδια μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε εργαστεί στο παρελθόν για διάφορες αεροπορικές εταιρείες σε διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Oman Air και η Royal Air Maroc, προτού ενταχθεί στη flydubai τον Ιανουάριο του 2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΕΛΣΤΑΤ: «Σκαρφάλωσε» στο 5% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ενοίκια

Τραγωδία στη Motor Oil: Ένας νεκρός και ένας διασωληνωμένος από την έκρηξη – Προσήχθη ο εργολάβος

Έργα στον ΒΟΑΚ: Θα φτάσουν μέχρι τον πρωθυπουργό και θα ζητήσουν παρέμβαση Εισαγγελέα