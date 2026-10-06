Φλέγεται η Γαλλία από τα μαθητικά μπλόκα – Εικόνες χάους με τραυματίες και συλλήψεις

Η Γαλλία βρέθηκε σήμερα, Τρίτη, αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και δύο εβδομάδες, με εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και φοιτητές να κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, τα υπερπλήρη τμήματα και την κακή κατάσταση των σχολικών υποδομών.

Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 40 πόλεις, από την Καέν έως τη Μασσαλία. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000 , ενώ μεγάλο συνδικάτο έκανε λόγο για αριθμό υπερδιπλάσιο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, συμμετείχαν 56.000 άνθρωποι.

Οι περισσότερες κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές, ωστόσο σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν επεισόδια. Στο Στρασβούργο, στη Λυών, στη Ρεν, στη Νάντη και στο Παρίσι, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ διαδηλωτές έβαλαν φωτιές στους δρόμους και εκτόξευσαν αντικείμενα κατά των δυνάμεων ασφαλείας. Στη Μασσαλία και τη Νάντη, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Το κράτος σκότωσε την εθνική παιδεία».

Image

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν περίπου 300 άτομα επιχείρησαν να έρθουν αντιμέτωπα με τις δυνάμεις ασφαλείας, σημειώνοντας ότι κατά τα άλλα η πορεία εξελισσόταν ομαλά. Αργά το απόγευμα, οι συγκρούσεις συνεχίζονταν με μικρό αριθμό διαδηλωτών, ενώ ζημιές είχαν προκληθεί σε τρεις βιτρίνες καταστημάτων.

Βαρύς απολογισμός και χιλιάδες συλλήψεις

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 μαθητές και 85 μέλη του προσωπικού σχολείων έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με το γραφείο του, πάνω από 700 αστυνομικοί έχουν επίσης τραυματιστεί.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι περίπου 6.100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των ταραχών, στη συντριπτική τους πλειονότητα ανήλικοι. Περισσότεροι από 1.800 διώκονται για διάφορα αδικήματα, μεταξύ αυτών 1.483 ανήλικοι, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Image

Η ένταση κορυφώθηκε τη Δευτέρα στη βόρεια Γαλλία, όταν ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την αστυνομία. Στη Μασσαλία, ακόμη ένας 15χρονος συνελήφθη αφού φέρεται να σημάδεψε γυναίκα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο, σύμφωνα με τον τοπικό εισαγγελέα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαθητές, ενώσεις γονέων και συνδικάτα δικαστικών έχουν κατηγορήσει τις Αρχές για υπερβολική χρήση βίας ακόμη και κατά παιδιών ηλικίας 14 ετών.

Ημέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επί ποδός

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι το αρχικό κίνημα των μαθητών έχει σε ορισμένες περιπτώσεις «καπελωθεί» από βίαια στοιχεία. «Θέλουν να χωρίσουν τους νέους σε καλούς και κακούς διαδηλωτές», δήλωσε ο Ομάρ Σλαουτί, καθηγητής λυκείου στην Αρζαντέιγ, βορειοδυτικό προάστιο του Παρισιού. «Αν δεν καίγονταν κάδοι απορριμμάτων, η κυβέρνηση δεν θα είχε υποχωρήσει, ούτε θα είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα των ζητημάτων που διακυβεύονται».

Εκτακτη σύσκεψη και κυβερνητικές δεσμεύσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τον Λεκορνί και κορυφαίους υπουργούς. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ως «δίκαια» ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών και έδωσε εντολή στους υπουργούς να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Μεταξύ των ζητημάτων που θα εξεταστούν είναι η άμεση αντικατάσταση απόντων εκπαιδευτικών, η διάρκεια της σχολικής ημέρας -που σε πολλές περιπτώσεις εκτείνεται από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα-, η ανάγκη για μεγαλύτερα μεσημεριανά διαλείμματα και οι επισκευές στα γερασμένα σχολικά κτίρια.

Image

Ο Λεκορνί ανακοίνωσε επίσης ότι τα κανονικά μαθήματα θα ανασταλούν πλήρως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ώστε οι διευθυντές των σχολείων να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τους μαθητές.

Το οικονομικό αδιέξοδο

Η ικανοποίηση των αιτημάτων των μαθητών προσκρούει στη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας. Η κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση να περιορίσει το διογκούμενο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, σε ένα περιβάλλον ασθενικής ανάπτυξης και αυξημένου κόστους δανεισμού. Η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου ξεπέρασε πρόσκαιρα το 5% την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών.

Οι αυξανόμενες αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και την Ευρωζώνη, ενώ η υποχώρηση του ευρώ έχει εντείνει τις ανησυχίες. Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ανάγκη παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η πολιτική διάσταση

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές που θα κρίνουν τον διάδοχο του Εμανουέλ Μακρόν και έχουν ήδη αποκτήσει έντονη πολιτική διάσταση. Η κυβέρνηση και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν κατηγορούν στελέχη και δημάρχους της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) ότι υποδαυλίζουν την αναταραχή. Το κόμμα απορρίπτει τις κατηγορίες.

«Ολοι οι νέοι είναι στους δρόμους. Οπου δεν υπάρχει αστυνομία, όλα εξελίσσονται ομαλά», δήλωσε ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, υποψήφιος του LFI για την προεδρία.

Την ίδια ώρα, στα αιτήματα των μαθητών περιλαμβάνεται και η έντονη δυσαρέσκεια για την κρατική διαδικτυακή πλατφόρμα αιτήσεων στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους να περιμένουν επί μήνες μέχρι να μάθουν εάν έχουν εξασφαλίσει θέση.

Πηγή: NYT, Reuters

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: