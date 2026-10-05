Γαλλία - Διαδηλώσεις: 15χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα αστυνομικού (βίντεο)

Ένας 15χρονος μαθητής που διαμαρτυρόταν για τα ερειπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς, στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφού πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της αστυνομίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός νομάρχης Φρανσουά-Ξαβιέ Λος.

Η εφημερίδα La Voix du Nord διευκρινίζει ότι ο Λος δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Εκατοντάδες καταλήψεις και βίαια επεισόδια

Το περιστατικό έρχεται καθώς σχεδόν 500 σχολεία αναμένεται να κλείσουν εν όλω ή εν μέρει, καθώς εξελίσσονται οι μαθητικές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα για τα ερειπωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις τάξεις, τον υπερπληθυσμό και την έλλειψη εκπαιδευτικών.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε ένα λύκειο σε ένα προάστιο του Παρισιού λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Σύντομα χιλιάδες φοιτητές αλλά και εκπαιδευτικοί προσήλθαν στο κίνημα στο πλευρώ των μαθητών, με παρόμοια αιτήματα για τις βαθμίδες τους.

«Προτεραιότητά μας είναι να αποκαταστήσουμε την τάξη», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μοντ Μπρεγκόν στον τηλεοπτικό σταθμό CNews τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε ότι 24 σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί και ότι 78 μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων.

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