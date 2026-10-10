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ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση σε γνωστό ψητοπωλείο, πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό

πυροσβεστικη
clock 18:25 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης, στο Χαϊδάρι.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, περίπου στις 3:50 δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γεωρ. Παπανδρέου και λεωφόρου Αθηνών και πέταξαν σε αεραγωγό ένα γκαζάκι.

@konstantinos.chai1 #έκρηξη #φιάλεςυγραερίου #πρόεδροςχαϊδαρι #χαϊδαρι ♬ Dramatic Tension - Litne

Από την έκρηξη που ακολούθησε, προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τα κίνητρα και την ταυτότητα των δραστών.

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