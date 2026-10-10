Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση σε γνωστό ψητοπωλείο, πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό

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Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης, στο Χαϊδάρι.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, περίπου στις 3:50 δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γεωρ. Παπανδρέου και λεωφόρου Αθηνών και πέταξαν σε αεραγωγό ένα γκαζάκι.

Από την έκρηξη που ακολούθησε, προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τα κίνητρα και την ταυτότητα των δραστών.

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