Υπόθεση Βαλυράκη: «Μονόδρομος η έφεση», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Ανοιχτή θεωρεί η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη τη δικαστική υπόθεση για τον θάνατό του, παρά την αθώωση των δύο κατηγορουμένων από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μανώλης Φωτάκης, υποστηρίζει ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί και σε δεύτερο βαθμό.







Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Φωτάκης αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία της ακροαματικής διαδικασίας, που διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και έναν μήνα.







Όπως υποστήριξε, στη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία, κατά την άποψη της οικογένειας, δεν έτυχαν της αξιολόγησης που θα έπρεπε. Ο δικηγόρος εκτίμησε ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση έφεσης, επισημαίνοντας πως η σχετική απόφαση βρίσκεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα Εφετών.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η πλευρά που υποστηρίζει την κατηγορία δεν διαθέτει τη δυνατότητα να προσβάλει η ίδια την αθωωτική απόφαση μέσω έφεσης.

Οι μαρτυρίες και η διαφωνία για την αθωωτική απόφαση

Ο Μανώλης Φωτάκης ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια επιδιώκει να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη στον Σήφη Βαλυράκη και όχι να αποδοθούν ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα χωρίς να υπάρχουν στοιχεία που να τις στηρίζουν. Υπενθύμισε ότι η υπόθεση είχε αρχικά αρχειοθετηθεί, ωστόσο στη συνέχεια επανήλθε στη Δικαιοσύνη, καθώς συγκεντρώθηκαν νέα στοιχεία και εκδόθηκε παραπεμπτικό βούλευμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι δύο κατηγορούμενοι σε δίκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, υποστηρίζοντας ότι όσα κατέθεσε ενισχύονταν από επιπλέον στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Κατά τον ίδιο, η αξιολόγηση των μαρτυριών δεν ήταν η ενδεδειγμένη, γεγονός που, όπως εκτιμά, καθιστά αναγκαία την επανεξέταση της υπόθεσης από δικαστήριο δεύτερου βαθμού.

Ο δικηγόρος στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο εκδόθηκε η αθωωτική απόφαση, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι με ψήφους έξι προς μία. Όπως επισήμανε, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μειοψήφησε, τασσόμενος υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτάκης, υπέρ της ενοχής τους είχε τοποθετηθεί και ο εισαγγελέας της έδρας.

Ο συνήγορος της οικογένειας θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, ενισχύουν την ανάγκη να εξεταστεί η υπόθεση εκ νέου.

«Η υπόθεση δεν θα μείνει σε ελληνικό επίπεδο»

Αναφερόμενος στη στάση της οικογένειας μετά τη δικαστική απόφαση, ο Μανώλης Φωτάκης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για τη δικαίωση του πρώην υπουργού θα συνεχιστεί. Σχολίασε επίσης τις δηλώσεις της Μίνας Βαλυράκη, η οποία είχε χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό «παρακράτος», αναφερόμενη στην υπόθεση.







«Αυτό μας χαλυβδώνει. Αυτό μας οδηγεί να παλέψουμε μέχρι τέλους», δήλωσε ο δικηγόρος, τονίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να παραμείνει αποκλειστικά σε ελληνικό επίπεδο. Προς το παρόν, το ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι εάν ο αρμόδιος εισαγγελέας Εφετών θα αποφασίσει να ασκήσει έφεση, ώστε να υπάρξει νέα δικαστική κρίση για την υπόθεση.

Μέχρι τότε, εξακολουθεί να ισχύει η αθωωτική απόφαση που εξέδωσε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για τους δύο κατηγορουμένους.

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