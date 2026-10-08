Ξέσπασε η σύζυγος του Βαλυράκη μετά την αθώωση των ψαράδων: «Ο Σήφης δολοφονήθηκε - Το παρακράτος στο μεγαλείο του»

Για «παρακράτος» και «συγκάλυψη» έκανε λόγο στην πρώτη δήλωσή της μετά την απόφαση του δικαστηρίου να αθωώσει τους έξι κατηγορούμενους ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, η σύζυγός του Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη.

«Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω», είπε αρχικά η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη.

«Εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, έξι άτομα τα οποία βεβαίως... καταλαβαίνετε... αθώωσαν», πρόσθεσε η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη. Καταλήγοντας, δε, είπε: «Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί».

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