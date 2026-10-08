Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο ψαράδες για τον θάνατό του

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Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος “το δικαστήριο με πλειοψηφία έξι προς ένα κηρύσσει αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους, μειοψηφούντος του προέδρου που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι”.

Η απόφαση προκάλεσε επευφημίες και χειροκροτήματα από τους συγγενείς των δύο ψαράδων που στο άκουσμά της, αγκαλιάζονταν μεταξύ τους.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν πολλοί πρώην υπουργοί, στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο Κώστας Λαλιώτης, Νίκος Σηφουνάκης, Μιχάλης Καρχιμάκης ενώ παρών ήταν και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας του εκλιπόντος θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης.

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