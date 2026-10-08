Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο ψαράδες για τον θάνατό του

Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021.
Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος “το δικαστήριο με πλειοψηφία έξι προς ένα κηρύσσει αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους, μειοψηφούντος του προέδρου που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι”.
Η απόφαση προκάλεσε επευφημίες και χειροκροτήματα από τους συγγενείς των δύο ψαράδων που στο άκουσμά της, αγκαλιάζονταν μεταξύ τους.
Παρόντες στο δικαστήριο ήταν πολλοί πρώην υπουργοί, στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο Κώστας Λαλιώτης, Νίκος Σηφουνάκης, Μιχάλης Καρχιμάκης ενώ παρών ήταν και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
Όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας του εκλιπόντος θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης.
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