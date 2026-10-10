Ένωση Εισαγγελέων για υπόθεση Βαλυράκη: Aποδοκιμάζουμε την επαναφορά ατεκμηρίωτων κατηγοριών περί συγκάλυψης

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Την έντονη αποδοκιμασία της για την επαναφορά ατεκμηρίωτων προσωπικών κατηγοριών περί συγκάλυψης σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, εκφράζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση υπογραμμίζει ότι η κριτική στις εισαγγελικές και δικαστικές αποφάσεις είναι θεμιτή, ακόμη και όταν είναι αυστηρή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αρνητική έκβαση μιας δικαστικής διαδικασίας δεν δικαιολογεί την επανάληψη προσωπικών κατηγοριών χωρίς συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Όπως τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η επίκληση προσωπικών ή οικογενειακών σχέσεων δεν αρκεί για να αποδοθούν σε εισαγγελικούς λειτουργούς μεθοδεύσεις ή εξωυπηρεσιακές σκοπιμότητες.

Η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια κριτική οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και να διακρίνεται από την προσωπική στοχοποίηση όσων ασκούν δικαστικά και εισαγγελικά καθήκοντα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πορεία της υπόθεσης του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, η οποία, όπως σημειώνεται, έχει περάσει από διαδοχικά στάδια εισαγγελικής και δικαστικής αξιολόγησης, ενώ έχει εκδοθεί πρωτοβάθμια αθωωτική απόφαση.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος υποστηρίζει ότι η απόδοση της έκβασης της υπόθεσης σε υποτιθέμενες μεθοδεύσεις εισαγγελικών λειτουργών, χωρίς συγκεκριμένη τεκμηρίωση, παραγνωρίζει το σύνολο της διαδικασίας και τις κρίσεις που έχουν προηγηθεί.

Παράλληλα, τονίζει ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να επιτελεί το έργο της ανεπηρέαστη από πιέσεις και προσωπικές επιθέσεις.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

«Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποδοκιμάζει την επαναφορά ατεκμηρίωτων προσωπικών κατηγοριών περί συγκάλυψης σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών.

Η κριτική στις εισαγγελικές και δικαστικές κρίσεις, ακόμη και αυστηρή, είναι θεμιτή. Η μη επιθυμητή έκβαση μιας δικαστικής διαδικασίας, όμως, δεν δικαιολογεί την επανάληψη προσωπικών κατηγοριών χωρίς συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Ούτε η επίκληση προσωπικών ή οικογενειακών σχέσεων αρκεί για την απόδοση μεθοδεύσεων και εξωυπηρεσιακών σκοπιμοτήτων. Τέτοιες επιθέσεις θίγουν την υπόληψη των λειτουργών, πλήττουν το κύρος της Δικαιοσύνης και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτήν.

Η υπόθεση έχει ήδη διέλθει από διαδοχικά στάδια εισαγγελικής και δικαστικής αξιολόγησης και έχει εκδοθεί πρωτοβάθμια αθωωτική απόφαση.

Η απόδοση της έκβασής της σε υποτιθέμενες μεθοδεύσεις εισαγγελικών λειτουργών, χωρίς συγκεκριμένη τεκμηρίωση, παραγνωρίζει το σύνολο της διαδικασίας και των κρίσεων που έχουν μεσολαβήσει.

Η Δικαιοσύνη πρέπει να ασκεί το έργο της ανεπηρέαστη από πιέσεις και προσωπική στοχοποίηση. Κάθε συγκεκριμένη καταγγελία οφείλει να εξετάζεται θεσμικά από τα αρμόδια όργανα. Η δημόσια συζήτηση απαιτεί τεκμηρίωση, υπευθυνότητα και σεβασμό στη δικαστική ανεξαρτησία».

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