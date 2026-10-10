Οικονομάκου: "Παλιά όταν έκανα αρνητικές σκέψεις και άρχιζα να βαραίνω, θεωρούσα ότι κάποιος με μάτιασε"

Η Αθηνά Οικονομάκου μέσα από ένα βίντεο στο tik - tok αναφέρθηκε στην αρνητική ενέργεια και πίστευε πως κάθε φορά που έκανε άσχημες σκέψεις και βάραινε ψυχολογικά, κάποιες την είχε ματιάσει.

«Εγώ παλιά πίστευα πάρα πολύ στο μάτι. Δηλαδή, με το που αισθανόμουν λίγο έτσι πιο βαριά, λίγο άρχιζε το μυαλό μου να μπαίνει σε αρνητικές σκέψεις και να βαραίνω, θεωρούσα αμέσως ότι κάποιος με μάτιασε. Δεν έμπαινα στην εμμονή να σκεφτώ ποιος είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όσα χρόνια έκανα ψυχοθεραπεία άρχισα να βρίσκω εκατομμύρια λόγους που θα μπορούσαν να με κάνουν υποσυνείδητα να βαραίνω, να μιζεριάζω, να στεναχωριέμαι. Οπότε, άρχισα να καταλαβαίνω πως όλο αυτό που ένιωθα προερχόταν από μέσα μου. Δεν είχε να κάνει με κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Οπότε, θέλω να σας πω ότι αν λίγο κάνετε μια ενδοσκόπηση και πραγματικά σας ενδιαφέρει να βρείτε την αλήθεια και δεν θέλετε πάντα να ρίχνετε τις ευθύνες στους άλλους, θα καταλάβετε πως όλο αυτό είναι δικό μας».

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