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GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου είναι σε σχέση

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clock 19:00 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου είναι σε σχέση και την αποκάλυψη την έκανε ο ίδιος ο ηθοποιός με ανάρτησή του.

Ο ηθοποιός πόσταρε μια κοινή φωτογραφία με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, την οποία συνόδευσε με ένα γεμάτο αγάπη μήνυμα.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πασχάλης Τσαρούχας.

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