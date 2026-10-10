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Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου είναι σε σχέση και την αποκάλυψη την έκανε ο ίδιος ο ηθοποιός με ανάρτησή του.

Ο ηθοποιός πόσταρε μια κοινή φωτογραφία με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, την οποία συνόδευσε με ένα γεμάτο αγάπη μήνυμα.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πασχάλης Τσαρούχας.

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