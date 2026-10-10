Κ. Βελόπουλος: «Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης να σταματήσουν την αυτοκτονική εμπλοκή κατά της Ρωσίας»

Κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, για τη στάση τους στο ουκρανικό, ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι «από την έναρξη της εμπλοκής στο Ουκρανικό και του "πολέμου" εναντίον της Ρωσίας που ξεκίνησε ο πρωθυπουργός, υποστηριζόμενος από τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, τους επεσήμανα αμέτρητες φορές ότι η εμπλοκή μας θα δημιουργήσει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα.

Τώρα που ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία όψιμα στηρίζουν τον Τραμπ και τις επιλογές του, τι έχουν να πουν (έπειτα από την συμφωνία του Αμερικανικού Προέδρου με τον Πούτιν) για τον πόλεμο που κήρυξαν, με συνέπεια ο Έλληνας να πληρώνει πανάκριβα την ενέργεια και τα καύσιμα;

Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης έχουν πλέον μόνο μια επιλογή: Να ζητήσουν συγνώμη από τον ελληνικό λαό και την Ελληνική Λύση, και να σταματήσουν άμεσα την αυτοκτονική επιλογή τους να εμπλακούν εναντίον της Ρωσίας σε έναν πόλεμο που ως Ελλάδα δεν μας αφορά».

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