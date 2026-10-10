Πρωταθλητές στη δυστυχία οι Έλληνες εργαζόμενοι στην ΕΕ – Οι αριθμοί που σοκάρουν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά άμεσα μέτρα προστασίας τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική υγεία των εργαζομένων μετά τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα ποσοστά κατάθλιψης και ψυχικών διαταραχών που βιώνουν οι εργαζόμενοι συνδέονται με ψυχοκοινωνικές πιέσεις που αφορούν την εργασία. Παγκοσμίως, πάνω από 840.000 άνθρωποι υπολoγίζεται ότι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο λόγω προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνή Οργανισμού Εργασίας (International Labour Organization).

Τα νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα 10 Οκτωβρίου ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου είναι σοκαριστικά και κατατάσσουν την Ελλάδα πρώτη στη λίστα των χωρών της Ευρώπης με εργαζόμενους που υποφέρουν από άγχος και κατάθλιψη που σχετίζονται με την παράγοντες που αφορούν την εργασία.

Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα

Οι αριθμοί που αφορούν τον τελευταίο έναν χρόνο μιλούν από μόνοι τους: οι περισσότεροι εργαζόμενοι με κατάθλιψη και άγχος που οφείλεται σε εργασιακούς παράγοντες σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στη χώρα μας, με ποσοστό που αγγίζει το 49%. Ακολουθεί η Φινλαδία με 45% και η Κύπρος με την Πολωνία να ισοφαρίζουν με ποσοστό 41%.

Η παρέμβαση του Κοινοβουλίου επί της ουσίας εστιάζει στην αντιμετώπιση του εργασιακού στρες, της εξουθένωσης (burnout) καθώς και στη μείωση των ψυχικών και σωματικών διαταραχών που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για καλύτερη προστασία των πολιτών από τους κινδύνους που προκύπτουν στον χώρο εργασίας.

Επίσης, η βία, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός και οι συμπεριφορές που συνιστούν διάκριση στο χώρο εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Νέα πρόταση με στόχο την πρόληψη – Τι ζητούν οι ευρωβουλευτές από τους εργοδότες

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου μάλιστα οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε μία σειρά συστάσεων για νέα πρόταση της ΕΕ με στόχο την πρόληψη, εξάλειψη ή μείωση των εργασιακών ψυχοκοινωνικών κινδύνων που οδηγούν σε εργασιακό στρες, επαγγελματική εξουθένωση, αλλά και ψυχικές και σωματικές διαταραχές.

Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης της υφιστάμενης νομοθεσίας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν σαφείς υποχρεώσεις για τους εργοδότες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, καθώς και η ύπαρξη ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Παράλληλα, ζητούν από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της ΕΕ να αναγνωρίσουν ρητά ότι οι εργασιακοί ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αποτελούν αιτία επαγγελματικών ασθενειών. Η σχετική έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας εγκρίθηκε με 413 ψήφους υπέρ, 210 κατά και 29 αποχές.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν οι εργοδότες να προλαμβάνουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και να υιοθετούν πολιτικές που ορίζουν και απαγορεύουν τη βία, την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και κάθε διακριτική συμπεριφορά που υπονομεύει την αξιοπρέπεια και την υγεία των εργαζομένων.

Επίσης, ζητούν την ύπαρξη μηχανισμών έγκαιρης ανίχνευσης και πρωτοκόλλων πρόληψης για περιστατικά βίας από τρίτους, καθώς και την παροχή έγκαιρης στήριξης στους εργαζόμενους που εκτίθενται σε τέτοιους κινδύνους.

Έρχονται μέτρα αξιολόγησης κινδύνου;

Σύμφωνα με τις συστάσεις, οι εργοδότες θα πρέπει να διενεργούν τακτικές αξιολογήσεις ψυχοκοινωνικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και η υψηλή ένταση.

Στη συνέχεια, προτείνεται η υιοθέτηση σχεδίων δράσης με συγκεκριμένα μέτρα. Σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών ή αναδιαρθρώσεων, όπως η τηλεργασία ή η εισαγωγή αυτοματοποιημένων συστημάτων λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης, απαιτείται προηγούμενη αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους.

Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η εισαγωγή αλγοριθμικών συστημάτων διαχείρισης δεν επιβάλλει υπερβολικό έλεγχο ή επιβάρυνση στους εργαζόμενους, ενώ είναι απαραίτητη η ανθρώπινη εποπτεία. Τονίζεται επίσης το δικαίωμα των εργαζομένων να αποσυνδέονται από την εργασία.

Στήριξη εργαζομένων που απουσίασαν – Τι προτείνεται

Για τους εργαζόμενους που απουσίασαν λόγω εργασιακών ψυχοκοινωνικών κινδύνων, οι ευρωβουλευτές ζητούν το δικαίωμα για υποστηριζόμενη και βιώσιμη επιστροφή στην εργασία.

Προτείνεται οι εργοδότες να καταρτίζουν ατομικά σχέδια επανένταξης, με προσαρμογές στο ωράριο, την οργάνωση της εργασίας ή τα καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαζομένου.

Η εισηγήτρια Estelle Ceulemans (S&D, BE) δήλωσε: «Καλούμε την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας. Η Ευρώπη πρέπει να απομακρυνθεί από μια ‘κοινωνία εξουθένωσης’ και να συμβάλει στη δημιουργία υγιών χώρων εργασίας, ειδικά καθώς αυξάνεται η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ζήτημα ευημερίας των εργαζομένων αλλά και δημόσιων οικονομικών, καθώς το κόστος για την κοινωνία εκτοξεύεται»

Η Κομισιόν έχει στη διάθεσή της τρεις μήνες για να απαντήσει στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενημερώνοντας είτε για τα επόμενα βήματα που σχεδιάζει είτε αιτιολογώντας ενδεχόμενη άρνηση να προτείνει νομοθετική πρωτοβουλία σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου

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