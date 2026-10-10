Greek Basketball League: Σαρωτικός ο Άρης, 88-58 την ΑΕΚ στο «καυτό» Αλεξάνδρειο - Τα αποτελέσματα

Σε παράσταση με έναν πρωταγωνιστή εξελίχθηκε η σαναμέτρηση, στο Αλεξάνδρειο, για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ.

Οι γηπεδούχοι επέβαλλαν από την εκκίνηση της μάχης το ‘θέλω’ τους στο παρκέ, περιορίζοντας αποτελεσματικά την Ένωση και βάζοντας, με άνεση, την μπάλα στο καλάθι, γεγονός που τους έδωσε εμφατική νίκη με 88-58. Επίτευγμα με το οποίο... άνοιξαν λογαριασμό στο πρωτάθλημά, μετά την- εκτός έδρας- ήττα που υπέστησαν, στην πρεμιέρα της GBL, από την Καρδίτσα.

Ο Άρης κυριάρχησε στη ρακέτα (45-37 τα ριμπάουντ υπέρ του), έβγαλε όμορφες συνεργασίες (22 ασίστ για 10 λάθη) και είχε κορυφαίο του τον Ματ Μόργκαν (25 πόντους, με 6/9 τρίποντα). Το έργο του Αμερικανού γκαρντ στήριξαν οι Τζερεμάι Ρόμπινσον-Έρλ (15 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Κώστα Αντετοκούνμπο (10 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 κόψιμο).

Πρώτος σκόρερ για την, «απούσα» στο παρκέ, ΑΕΚ, ήταν ο Νέλι Τζόζεφ (20 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 23-10, 42-21, 64-35, 88-58

Διαιτητές: Καρπάνος, Τηγάνης, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου Λονγκ 6 (2), Ρόμπινσον-Έρλ 15 (1), Ντιμιτρίεβιτς 5, Χαραλαμπόπουλος 5 (1), Μπιρτς 3 , Τολιόπουλος 9 (1), Μποχωρίδης, Μόργκαν 25 (6), Λίντελ 6, Κ. Αντετοκούνμπο 10, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μοκόκα 2.

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 7, Νόλεϊ 2, Φλιώνης 2, Τζόσεφ 20, Μπάρτλεϊ 5, Σκορδίλης, Κατσίβελης 8 (1), Λαρεντζάκης 2, Λεκαβίτσιους, Τσαλμπούρης 4, Ερτέλ 8 (2).

Άνετη επικράτηση απέναντι στη Δόξα Λευκάδας για τον ΠΑΟΚ (86-73)

Τα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης δυσκολεύτηκε, ουσιαστικά, ο ΠΑΟΚ, στο άδειο (λόγω τιμωρίας), PAOK Sports Arena, για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στη Δόξα Λευκάδας. Επέβαλλε, στην πορεία, τον... νόμο του στο παρκέ και πήρε τη νίκη με 86-73. Αποτέλεσμα που του έδωσε την τέταρτη συνεχή νίκη του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ξεχώρισαν στο επίτευγμά του οι Ναζ Μήτρου-Λονγκ (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μπριν Ταϊρί (16 πόντοι, με 10/13 βολές), Ραϊκουάν Γκρέι (12 πόντοι).

Θεατές του παιχνιδιού για τον «Δικέφαλο» ήταν οι Τζέντι Όσμαν, Νικ Καλάθης, τους οποίους επέλεξε ο Αντρέα Τρινκιέρι να τους ξεκουράσει, αλλά και ο εσχάτως αποκτηθείς από την ομάδα, Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

Δεύτερη συνεχή ήττα για τη Δόξα Λευκάδας (προηγήθηκε το αρνητικό αποτέλεσμα, στην πρεμιέρα, στη Ρόδο, από τον Κολοσσό), πρώτος σκόρερ για την οποία ήταν ο Ντέβιον Χάρμον (21 πόντοι, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος και έχοντας παίζει 1’35’’, τραυματίστηκε για τους νησιώτες, στο δεξί πόδι, ο Γιάννης Φύτρος και δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 42-31, 64-54, 86-73

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Αγραφιώτης, Λόρτος

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 12, Μήτρου-Λονγκ 16 (2), Χάτζινς 8 (1), Φόστερ 8 (1), Μουρ 4, Ταϊρί 16, Αλεξάντερ 4, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης 2, Περσίδης 5 (1), Φίλλιος 3 (1), Μπαζίνας 8.

ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Θοδωρής Τερζής): Χάρμον 21, Πάρις 11 (2), Χατζηνικόλας 6, Σάρμα 7, Γκαντ 6 (1), Τζόουνς 7 (1), Ρόμπινσον 14 (2), Τσαϊρέλης 1, Πουλιανίτης, Φύτρος.

Δύο στα δύο η Καρδίτσα με 26 πόντους του Τέρνερ

Μετά τον Άρη, η Καρδίτσα δυσαρέστησε και τον ΒΙΚΟ Ιωαννίνων επικρατώντας στο κλειστό γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης» με 85-74, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της GBL. O Tζάστιν-Ράφαελ Τέρνερ σημείωσε 26 πόντους για τους Θεσσαλούς, ενώ 17 πρόσθεσε ο Τζόρνταν Μακρεϊ. Η Καρδίτσα ξεκίνησε με δύο στα δύο στο ελληνικό πρωτάθλημα, την ώρα που ο ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων υπέστη τη δεύτερη ήττα του.

Η νεοφώτιστη ομάδα του Θανάση Γιαπλέ πρόβαλε σθεναρή αντίσταση στην Καρδίτσα διεκδικώντας τη νίκη επί ίσοις όροις για 37 λεπτά. Τα 3/3 τρίποντα του Μπογκς που σημείωσε 16 πόντους, οι 15 πόντοι του Γόντικα και οι 10 του Αγραβάνη δημιούργησαν προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων. Οι Γιαννιώτες ισοφάρισαν για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 35ο λεπτό με τον Γόντικα. Ο Τέρνερ, όμως με 8 σερί πόντους μετά το 75-71 από πλευράς φιλοξενούμενων... δεν άφησε ελπίδα για μια πρώτη νίκη στα «μεγάλα σαλόνια» στην ομάδα των Ιωαννίων.

Tα δεκάλεπτα: 18-16, 39-36, 59-55, 85-74

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Σκανδαλάκης, Σπυρόπουλος

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 9, Τέρνερ 26 (2), Σμιθ 4 (1), Πετρόπουλος 5 (1), Οκόρο 2, ΜακΡέι 17 (2), Γκίκας 11 (1), Φράνσις 6, Μπιλάλης, Καμπουρίδης, Μπατατέγκας, Ρούμογλου (1)

Βίκος Ιωαννίνων (Θανάσης Γιαπλές): Άλμονορ 7 (2), Φλόιντ 4, ΜακΝερ 4, Τζάστις 5 (1), Φρίμαν 3, Μπογκς 16 (3), Καρακώστας 9 (2), Χαντζής, Αγραβάνης 10 (1), Σωτηρίου 1, Γόντικας 15, Πόζογλου.

Με ανατροπή τη νίκη στην παράταση το Περιστέρι επί του Ηρακλή

Στην παράταση κρίθηκε ο νικητής του αγώνα Περιστέρι-Ηρακλής, με τους «κυανοκίτρινους» να πανηγυρίζουν το θετικό αποτέλεσμα, με 91-89, χάρη σε τρίποντο του Παπαδάκη, 2΄΄ πριν τη λήξη και μετά από ανατροπή από το -17. Ο Τάι Νίκολς ήταν αυτός που πήρε από το χέρι την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, σημειώνοντας 33 πόντους, και την οδήγησε στη 2η νίκη, μετά από αυτή που προηγήθηκε επί του Προμηθέα στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League. O «Γηραιός» που πήρε 19 πόντους από τον Ζαλίν Λεκ και 18 πόντους από τον Κλίβελαντ Μελβιν (και 8 ριμπάουντ) υπέστη τη δεύτερη ήττα σε ισάριθμες αγωνιστικές. Στα 49΄΄ πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας, ο Άντερσον είχε ισοφαρίσει σε 79-79 για το Περιστέρι, στέλνοντας το ματς σε έξτρα πεντάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 35-52, 59-70, 79-79 κ.α., 91-89 παρ.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Τσιμπούρης-Μηλαπίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 33 (3), Φιντς 17 (1), Πέιν 4, Ιτούνας, Γκιουζέλης, Φρίντελ 5, Χατζηδάκης 4, Παπαδάκης 1, Κάριους, Άντερσον 14 (1), Νικολαΐδης 8, Θωμάκος

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 19 (1), Μέλβιν 18 (2), Ντιαρά 12, Χάτσον 10 (1), Σίλλας 2, Στάιλς 12 (1), Χόρχλερ, Μουράτος 2 , Σλαφτσάκης 7 (1), Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 3, Σταυρακόπουλος

Ανατροπή η Μύκονος στο Μαρούσι για την πρώτη νίκη

Το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στη φετινή GBL πήρε η Μύκονος, περνώντας νικηφόρα από το Μαρούσι, με 82-79, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. «Μάχη» έγινε στο κλειστό του Αγίου Θωμά, αφού ο Αντώνης Κόνιαρης είχε ισοφαρίσει σε 77-77 με 2:14΄΄ ν' απομένουν για τη λήξη. Όμως, ο Ταϊρι Άπλμπι (23π., 4ρ., 6ασ., 2κλ., 1κοψ.) με τρίποντο στα 1:47΄΄ πριν το τέλος ήταν αυτός που οδήγησε τους νησιώτες στην πρώτη νίκη τους φέτος, καθώς είχε και 2/2 βολές αμέσως μετά από φάουλ του Σίλβιο ΝτεΣόουζα. Οι Κόνιαρης και Ουόκερ αστόχησαν σε τρίποντα για τους γηπεδούχους, με τον Λοβ να στέλνει τον Κασελάκη στις βολές κι εκείνον να μειώνει σε 79-82 στα 45΄΄. Ο Λοβ αστόχησε σε δίποντο, με τον Ιατρίδη να κόβει τον Κόνιαρη σε τρίποντο της... απελπισίας, 1΄΄ πριν λήξει η αναμέτρηση. Το Μαρούσι συμβιβάστηκε στη δεύτερη διαδοχική ήττα του.

Τον Ταϊρί Άπλμπι που πέτυχε τους 22 από τους 23 πόντους του στο β΄ μέρος ακολούθησε σε απόδοση για τη Μύκονο, ο Ζερμέιν Λοβ με 19 πόντους, 13 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Ντι Τζέι Φαντεμπεργκ, ενώ 12 πόντους πέτυχε ο Διονύσης Σκουλίδας. Στα θετικά για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, η επάνοδος του Μιχάλη Λούντζη, που είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 18:16”.

Από το Μαρούσι ξεχώρισαν οι Ζεμπ Τζακσον (17π. και 6 ασίστ) και Λεωνίδας Κασελάκης (14π., 5ρ. 1ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 42-36, 63-64, 79-82

Διαιτητές: Τσολάκος, Κατραχούρας, Λουλουδιάδης

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Τζάκσον 17 (1), Κόνιαρης 9 (3), Σάλας 6, Τουλιάτος 3, Ντε Σόουζα 8, Ουόκερ 10 (1), Γουέρ, Κασελάκης 14 (2), Ιορδάνου 3 (1), Λούντζης 9 (1)

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 23 (2), Τσάιλντς, Καββαδάς, Λοβ 19 (2), Φάντεμπεργκ 13, Λάγιος, Σκουλίδας 12 (4), Τίγκας, Σιδηροηλίας, Ιατρίδης 5 (1)

Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής:



Περιστέρι - Ηρακλής 91-89



Μαρούσι - Μύκονος 79-82



ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας 86-73



Καρδίτσα - Vikos Falcons 85-74



Άρης - ΑΕΚ 88-58



Προμηθέας Πατρών - Παναθηναϊκός (10/10, 19:00)



Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου (11/10, 13:00)



Η επόμενη αγωνιστική:



Σάββατο 17 Οκτωβρίου



15:00 ΑΕΚ - Μύκονος



16:00 Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ



17:00 Ηρακλής - Καρδίτσα



17:00 Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας Πατρών



Κυριακή 11 Οκτωβρίου



13:00 Vikos Falcons - Ολυμπιακός



16:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι

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