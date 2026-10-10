Χανιά 1977: Ένα ταξίδι στο παρελθόν μέσα από βουβό φιλμ

Ένα μοναδικό ταξίδι στα Χανιά του 1977 προσφέρει βουβό έγχρωμο φιλμ 8mm από το αρχείο του Δρ. Γ. Χατζηδάκη, καταγράφοντας εικόνες από το Ενετικό λιμάνι και τον ιστορικό Φάρο της πόλης.

Η κάμερα περιηγείται στο λιμάνι, αποτυπώνοντας το Revellino del Porto, τις οχυρώσεις των Βενετών, το Γιαλί Τζαμί και το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου. Στα πλάνα διακρίνονται επισκέπτες να περπατούν μπροστά από τα τείχη, δύο κοπέλες να συζητούν σε ένα παγκάκι, παρέες και αυτοκίνητα, ενώ τα κύματα χτυπούν τον Φάρο και ένα αλιευτικό σκάφος προσεγγίζει το λιμάνι.

Οι εικόνες καταγράφουν την αρχιτεκτονική και την καθημερινότητα της εποχής, διασώζοντας ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας των Χανίων και της διαχρονικής ομορφιάς του Ενετικού λιμανιού.

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