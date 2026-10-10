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GOSSIP - LIFESTYLE

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η απάντησή της στο χυδαίο σχόλιο για τα κιλά της

πετρογιαννη
clock 20:00 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη δημόσια απάντησή της σε ένα προσβλητικό σχόλιο για το βάρος και την εμφάνισή της έδωσε η Φωτεινή Πετρογιάννη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η δημοσιογράφος δημοσιοποιήσε το μήνυμα που έλαβε, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα του body shaming στα social media.

 «Φωτεινή, ράψε λίγο το στόμα σου, σαν αγριογούρουνο έχεις γίνει. Θα σκάσεις από το φαΐ», έγραφε χαρακτηριστικά.

Ποια ήταν η απάντησή της;

«Φίλε μου, θα αδυνατίσω, ναι. Να είμαστε έτοιμοι και οι δυο για το fashion week στο Μιλάνο. Εσύ, ως πιο έμπειρος βέβαια, θα με κατευθύνεις».

Πετρογ

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