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Mενεγάκη για τη διαμάχη Βίσση – Καρβέλα: «Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές – Μην κρίνετε και μη δικάζετε»

καρβελας
clock 18:00 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο μάνατζερ Γιάννης Κουτράκης δημοσίευσε ένα βίντεο από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στο οποίο η ίδια ερμηνεύει το «Δώδεκα» με κλειστά μάτια, αναφερόμενος στη δύναμη της ερμηνείας της αλλά και σε όσους υποστηρίζουν πως την καριέρα της την «έφτιαξε» ο Νίκος Καρβέλας.

Η ανάρτησή του δεν πέρασε απαρατήρητη από την Ελένη Μενεγάκη και συμφώνησε με την τοποθέτησή του, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καλλιτέχνες.

«Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… συμφωνώ τόσο πολύ και όχι μόνο τους τραγουδιστές, όλους τους καλλιτέχνες! Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη.

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Ελένη Μενεγάκη Αννα Βισση νίκος καρβελας
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