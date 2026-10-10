Ευρωπαϊκή Ένωση: Δυσαρέσκεια με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσαρεστημένη με την απόφαση της Ουάσινγκτον να επιτρέψει τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ και σχεδιάζει να υιοθετήσει το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας. «Η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ παρέχει στη Μόσχα περισσότερα έσοδα», έγραψε στο X. «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να χαλαρώσουμε την πίεση στη Ρωσία και η Ευρώπη δεν θα το κάνει», τόνισε ο Κάλλας

«Τη Δευτέρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ σκοπεύουν να εγκρίνουν το μεγαλύτερο σύνολο καταλόγων κυρώσεων», πρόσθεσε. Στις 8 Οκτωβρίου, οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν την κίνηση για την προσθήκη στη μαύρη λίστα περισσότερων από 1.500 εταιρειών και ατόμων που συνδέονται με την παραγωγή στρατιωτικών και αγαθών διπλής χρήσης.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ ανέστειλαν τους περιορισμούς στις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ και τις δευτερογενείς κυρώσεις στην πώλησή του στην παγκόσμια αγορά

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