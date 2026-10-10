Καρβέλας: Στο στόχαστρο της εφορίας για 850.000 ευρώ

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mononews, το οποίο επικαλείται δικαστικές πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι φορολογικές αρχές φέρονται να εξέτασαν την οικονομική κατάσταση του Νίκου Καρβέλα, διαπιστώνοντας ότι δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2025.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει σε ευρύτερους οικονομικούς ελέγχους που σχετίζονται με τον μουσικοσυνθέτη, την Άννα Βίσση και τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Όπως αποκαλύπτει το Mononews, υπάλληλοι της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας επισκέφθηκαν τον Νίκο Καρβέλα στην κατοικία του, με σκοπό να του επιδώσουν ειδοποίηση για την υποχρέωση υποβολής της φορολογικής του δήλωσης, έστω και εκπρόθεσμα.

Κατά τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, όταν ο μουσικοσυνθέτης άνοιξε την πόρτα, φέρεται να αντέδρασε έντονα στην παρουσία των εφοριακών.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι σημειώθηκε λεκτικό επεισόδιο, με τον Νίκο Καρβέλα να απευθύνει ύβρεις στους υπαλλήλους, οι οποίοι τελικά αποχώρησαν χωρίς να προχωρήσουν σε κάποια άλλη ενέργεια εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Mononews, οι ελεγκτές συνέχισαν τη διαδικασία μέσω ψηφιακού ελέγχου και κοινοποίησαν στον μουσικοσυνθέτη την υποχρέωσή του να υποβάλει τη φορολογική δήλωση.

Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ανταποκρίθηκε στη σχετική ειδοποίηση, προχωρώντας στην υποβολή της δήλωσής του, στην οποία συμπεριέλαβε και το ποσό των 850.000 ευρώ.

Η εκπρόθεσμη υποβολή μιας φορολογικής δήλωσης μπορεί να επιφέρει πρόστιμο, ωστόσο, όπως επισημαίνει το Mononews, το σημαντικότερο ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση αφορά την προέλευση των χρημάτων και τη φορολογική τους αντιμετώπιση.

Η συνταξιοδότηση και τα χρηματικά ποσά από εταιρείες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει το Mononews, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να έχει διακόψει την ατομική επιχειρηματική του δραστηριότητα εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο μουσικοσυνθέτης λαμβάνει χαμηλή σύνταξη, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να έχει εισοδήματα που συνδέονται με το μουσικό του έργο, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες αμοιβές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να έχει εισπράξει σημαντικά χρηματικά ποσά από εταιρικά σχήματα, χωρίς να εμφανίζεται ως εταίρος ή διαχειριστής τους.

Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που, κατά το Mononews, χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνιση, καθώς θα πρέπει να προσδιοριστεί η επαγγελματική ή συμβατική ιδιότητα με την οποία εισπράχθηκαν τα συγκεκριμένα χρήματα.

Η διακοπή μιας ατομικής επιχείρησης, πάντως, δεν σημαίνει ότι ένας δημιουργός δεν μπορεί να εξακολουθεί να εισπράττει νόμιμα χρήματα.

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