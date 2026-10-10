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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α1 ΕΠΣΗ: Σπουδαία διπλά για ΠΑΝΟΜ, ΟΦΑ και Ρωμανό

επση
clock 18:48 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με πρωταγωνιστές τους φιλοξενούμενους άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ  καθώς ΟΦΑ, ΠΑΝΟΜ και Ρωμανός πανηγύρισαν σημαντικές εκτός έδρας νίκες.

Στην κορυφή ο ΠΑΝΟΜ

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και ο ΠΑΝΟΜ, ο οποίος πέρασε από την έδρα της Μινωικής με 2-0 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον ΠΑΟΚ, που έχει αγώνα λιγότερο.

Ο Γενιτσαρίδης άνοιξε το σκορ στο 25’, ενώ ο Κομσίου διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 43’, δίνοντας στην ομάδα των Μαλίων ένα πολύτιμο τρίποντο.

Πέρασε από το Ατσαλένιο ο ΟΦΑ

Ο ΟΦΑ έφυγε με το τρίποντο από την έδρα του ΠΟΑ Β’, επικρατώντας με 1-0. Η ομάδα του Αρκαλοχωρίου βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 48ο λεπτό, με τον Οικονομάκη, ξεκινώντας ιδανικά το δεύτερο ημίχρονο.

Με αυτή τη νίκη, ο ΟΦΑ έφτασε τους 7 βαθμούς, ενώ ο ΠΟΑ Β’ παρέμεινε στον έναν βαθμό.

Σπουδαίο διπλό του Ρωμανού στο Γάζι

Σημαντική νίκη πέτυχε ο Ρωμανός, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Αλμυρού στο Γάζι. Η ομάδα της Ελιάς μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Μαυρομάτης στο 17’ και ο Μπάμπης στο 22’ πέτυχαν τα δύο γκολ του Ρωμανού, που έφτασε τους 8 βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, ο Αλμυρός παρέμεινε στους 4 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
  • ΠΟΑ Β’ – ΟΦΑ 0-1 (48’ Οικονομάκης)
  • Μινωική – ΠΑΝΟΜ 0-2 (25’ Γενιτσαρίδης, 43’ Κομσίου)
  • Αλμυρός – Ρωμανός 0-2 (17’ Μαυρομάτης, 22’ Μπάμπης)

  • Κυριακή 11 Οκτωβρίου

    16:00 Μοχός – Ανθεστίων

    16:00 Π.Α.Ο. Κρουσώνα – Α.Ε. Κατσαμπά

    16:00 Νέος Ηρόδοτος – Ζαρός

    16:00 Ρούβας – Τύλισος

    16:00 Αετός Ανωγείων – Δαμάστα

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