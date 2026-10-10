Super League 2: Νίκες για Καλλιθέα και Πανσερραϊκό

Στη δεύτερη θέση της Super League 2 ανέβηκε -προσωρινά τουλάχιστον- η Athens Kallithea, επικρατώντας 1-0 του Πανθρακικού στο «Ελ Πάσο», σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική. Ενα γκολ του Προβυδάκη στο 54΄ αποδείχθηκε αρκετό για το συγκρότημα του Βαγγέλη Μόρα, που περιμένει το αποτέλεσμα του αυριανού (11/10) ντέρμπι κορυφής, μεταξύ της Μαρκό και της ΑΕΛ, ενώ την προσεχή Τετάρτη (14/10) θα δώσει και το εξ αναβολής παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό Β΄.

Με ανατροπή και πρωταγωνιστή τον Γιάννη Πασά, ο Πανσερραϊκός νίκησε 2-1 τον Νέστο Χρυσούπολης και πήρε βαθμολογική «ανάσα». Η σερραϊκή ομάδα, η οποία βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, λόγω της αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών που της επιβλήθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Τότσκα στο 43΄, αλλά ο έμπειρος επιθετικός με δύο τέρματα στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (48΄ και 53΄) «γύρισε» το ματς.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στη Super League 2:

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1 Καλλιθέα - Πανθρακικός 1-0 Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 11/10 Μαρκό - ΑΕΛ 11/10 Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος 11/10 Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 11/10 Ολυμπιακός Β’ - Αστέρας Τρίπολης Β’ 11/10 Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β’ 12/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)



1. Μαρκό 15



2. Καλλιθέα 12



3. ΑΕΛ 11



4. Πανιώνιος 10



5. Ελλάς Σύρου 9



6. Πανθρακικός 8 -6αγ.



7. Πανσερραϊκός 6 -6αγ.



8. Αστέρας Τρίπολης Β’ 6



9. Απόλλων Καλαμαριάς 5



10. ΠΑΟΚ Β’ 5



11. Πύργος 5



12. Ολυμπιακός Β’ 4 -4αγ.



13. Νίκη Βόλου 4



14. Νέστος Χρυσούπολης 4 -6αγ.



15. Ζάκυνθος 2



16. Αναγέννηση Καρδίτσας 2





*Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.

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