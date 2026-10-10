ΑΕΚ-ΟΦΗ στις 19:30: Για το θετικό αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με στόχο να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, ο ΟΦΗ δοκιμάζεται σήμερα (10/10-19:30), απέναντι στην ΑΕΚ, στην Allwyn Arena, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Κρητικοί γνωρίζουν τις δυσκολίες της αποστολής τους απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, σε μια απαιτητική έδρα, ωστόσο θα έχουν τη σημαντική υποστήριξη περίπου 600 φιλάθλων τους, οι οποίοι θα βρεθούν στην Allwyn Arena για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας.

Η παρουσία των φίλων του ΟΦΗ αναμένεται να δώσει επιπλέον ώθηση στους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη, σε μια αναμέτρηση στην οποία η ομάδα της Κρήτης θέλει να διεκδικήσει τις πιθανότητές της και να αποσπάσει βαθμολογικό όφελος.

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Άαρον Ισέκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό στην τελευταία προπόνηση, καθώς και τον Χρίστο Σιέλη, που συνεχίζει τη θεραπεία του.

Σε ό,τι αφορά την πιθανή ενδεκάδα, ο Χριστογεώργος αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Κρίζμανιτς να αποτελούν τις επιλογές για την αμυντική τριάδα.

Στα άκρα αναμένεται να αγωνιστούν οι Γκονθάλεθ και Αθανασίου, ενώ στον άξονα οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Στη μεσοεπιθετική γραμμή αναμένεται να βρεθούν οι Φούντας και Νους ή Αϊτόρ, με τον Κόντρο να αποτελεί την επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.

Η ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μπαρνάμπας Βάργκα και Θωμά Στρακόσα, οι οποίοι δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμοι μετά τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση από το επόμενο παιχνίδι.

Πιθανή ενδεκάδα: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής



Η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος διεξάγεται το τριήμερο 10-12 Οκτωβρίου 2026, με το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ να ξεχωρίζουν.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου



Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος, 19:30

ΑΕΚ – ΟΦΗ, 19:30

Κυριακή 11 Οκτωβρίου



Κηφισιά – Παναιτωλικός, 17:00

Ηρακλής – Λεβαδειακός, 17:00

Άρης – Βόλος, 19:00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, 21:00

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου



- ΠΑΟΚ – Καλαμάτα, 18:00

Θέση Ομάδα Αγ. Βαθ. 1 Παναθηναϊκός 5 15 2 ΠΑΟΚ 5 12 3 ΑΕΚ 5 11 4 ΟΦΗ 5 10 5 Ολυμπιακός 5 10 6 Παναιτωλικός 5 9 7 Άρης 5 7 8 Ηρακλής 5 6 9 Κηφισιά 5 5 10 Καλαμάτα 5 4 11 Ατρόμητος 5 2 12 Βόλος 5 2 13 Αστέρας AKTOR 5 2 14 Λεβαδειακός 5 1

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