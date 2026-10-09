ΟΦΗ: Χωρίς Ισέκα και Σιέλη κόντρα στην ΑΕΚ

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Την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ ολοκλήρωσε το πρωί της Παρασκευής (9/10) ο ΟΦΗ, με την τελευταία προπόνηση να πραγματοποιείται στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη καλούνται να παρουσιαστούν έτοιμοι για ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ (10/10 - 19:30), με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα.

Πρόβλημα με Ισέκα, συνεχίζει θεραπεία ο Σιέλης

Απρόοπτο προέκυψε με τον Aaron Iseka, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Παράλληλα, εκτός παραμένει και ο Χρίστος Σιέλης, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του. Από την αποστολή απουσιάζουν επίσης οι Μαρινάκης, Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης.

Οι 23 ποδοσφαιριστές της αποστολής

Στην αποστολή του ΟΦΗ συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας,Κρίζμανιτς, Ντικμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

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