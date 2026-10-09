Εθνική Ελπίδων: Με Ισλανδία στα μπαραζ πρόκρισης για τα τελικά του EURO U21

Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελπίδων στα playoffs του EURO U21 2027, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας και έφερε τη «γαλανόλευκη» αντιμέτωπη με τους Ισλανδούς σε διπλές αναμετρήσεις, στις 9 και 17 Νοεμβρίου.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 9 Νοεμβρίου στην Ισλανδία, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 17 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Η Εθνική Ελπίδων θα επιδιώξει να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της έδρας στον δεύτερο αγώνα, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21.

Έχασε την απευθείας πρόκριση για ένα γκολ

Η ελληνική ομάδα έφτασε κοντά στην απευθείας πρόκριση, ωστόσο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το απαιτούμενο αποτέλεσμα στην αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία. Παρότι επικράτησε με 1-0, το συγκεκριμένο σκορ δεν ήταν αρκετό για να της δώσει την πρόκριση ως καλύτερη δεύτερη των προκριματικών ομίλων.

Έτσι, η ομάδα καλείται πλέον να διεκδικήσει την παρουσία της στο EURO U21 2027 μέσα από τη διαδικασία των playoffs, όπου κάθε λεπτομέρεια στις δύο αναμετρήσεις αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Δύο αγώνες για ένα εισιτήριο

Η Εθνική Ελπίδων γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό της και στρέφει την προσοχή της στις αναμετρήσεις του Νοεμβρίου. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ισλανδίας και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην τελική φάση της διοργάνωσης του 2027.

Οι δύο αγώνες θα κρίνουν την προσπάθεια της «γαλανόλευκης», η οποία θέλει να αφήσει πίσω της την απώλεια της απευθείας πρόκρισης και να ολοκληρώσει με επιτυχία την προκριματική της πορεία.

Η Ισλανδία ολοκλήρωσε την προκριματική φάση στον 3ο όμιλο με 18 βαθμούς, 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τη Γαλλία και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στα playoffs. Πέτυχε 22 γκολ και δέχθηκε 11.

Τα αποτελέσματα της Ισλανδίας στους 10 αγώνες της προκριματικής φάσης ήταν τα εξής:

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Αναλυτικά τα τέσσερα ζευγάρια:

Δανία - Ολλανδία

Ισλανδία - Ελλάδα

Φινλανδία - Ιρλανδία

Τουρκία - Τσεχία

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