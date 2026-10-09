Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Για την επιστροφή στις νίκες στη SUNEL Arena

Με στόχο την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (9/10-21:15), την Αναντολού Εφές στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες αγωνίζονται για πρώτη φορά ως γηπεδούχοι στη SUNEL Arena, καθώς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν είναι διαθέσιμο λόγω των εργασιών ανακαίνισης. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να αξιοποιήσει την αναμέτρηση για να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ που αποθεραπεύτηκε.

Απέναντί τους θα βρουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα, με την Αναντολού Εφές να αναζητά επίσης αντίδραση μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έχει ρεκόρ 1-2, ενώ κινήθηκε αστραπιαία στο μεταγραφικό παζάρι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κάμερον Πέιν, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην Παρτιζάν, πριν επιστρέψει στο NBA για λογαριασμό των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Από τραυματισμό αναρρώνουν επίσης οι Γιώργος Παπαγιάννης και Αϊζέια Κορντινιέ και αμφότεροι δεν έκαναν το ταξίδι για Αθήνα.

Ιδιαίτερη αναμέτρηση με ευρωπαϊκό παρελθόν

Ο Ολυμπιακός και η Αναντολού Εφές έχουν μακρά ιστορία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με τις μεταξύ τους αναμετρήσεις να παρουσιάζουν διαχρονικά μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα, η Εφές διατηρεί οριακό προβάδισμα στις συνολικές νίκες των δύο ομάδων στην EuroLeague, γεγονός που προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο ενδιαφέροντος στο αποψινό παιχνίδι.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, να αξιοποιήσουν την επιθετική τους ποιότητα και να παρουσιαστούν αποτελεσματικοί στην άμυνα. Από την άλλη πλευρά, η Εφές θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της και να βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους.

Η ώρα και η τηλεοπτική μετάδοση

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές είναι προγραμματισμένη για τις 21:15, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.





4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ



Παρί – Βιλερμπάν 96-98



Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας 58-77



Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 97-79



Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 87-94



Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 92-74



Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82



Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν 86-76



Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: 9/10, 21.15



Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας: 9/10, 21.30



Μπασκόνια – Μπεσίκτας: 9/10, 21.30

Βαθμολογία EuroLeague

Θέση Ομάδα Ν-Η 1 Παναθηναϊκός 4-0 2 Βαλένθια 4-0 3 Φενέρμπαχτσε 3-1 4 Παρτίζαν 3-1 5 Ολυμπιακός 2-1 6 Μπαρτσελόνα 2-1 7 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2 8 Ερυθρός Αστέρας 2-2 9 Βίρτους Μπολόνια 2-2 10 Βιλερμπάν 2-2 11 Ντουμπάι 2-2 12 Μπεσίκτας 1-2 13 Ζαλγκίρις 1-2 14 Αναντολού Εφές 1-2 15 Μπασκόνια 1-2 16 Ρεάλ Μαδρίτης 1-3 17 Παρί 1-3 18 Μπάγερν Μονάχου 1-3 19 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3 20 Αρμάνι Μιλάνο 1-3

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