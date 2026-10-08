Παναθηναϊκός- Φενέρμπαχτσε 92-74: Έκανε… καρέ!

Με ακόμη μία μοναδική παράσταση στην άμυνα ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε σε υπόκλιση και τη Φενερμπαχτσέ, διευρύνοντας το αήττητο του στην εφετινή Euroleague, με το οποίο παρέμεινε οδηγός της βαθμολογίας (4-0). Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 92-74 της τουρκικής ομάδας στο Telekom Center Athens, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να αποθεώνεται από τον κόσμο του «τριφυλλιού» πριν το ματς, αλλά να φεύγει ηττημένος απέναντι στον... δάσκαλο του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Στο 3-1 υποχώρησε το ρεκόρ της Φενέρ, μετά το «στραβοπάτημα» στο T-Center.

Με... πολιορκητικό κριό και πάλι την άμυνα, τον Σιλβέν Φρανσίσκο να δίνει ρεσιτάλ στο πρώτο ημίχρονο με 14 πόντους, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να παίρνει... φωτιά για ένα δίλεπτο στην τρίτη περίοδο, όταν σημείωσε 8 πόντους και πρωταγωνίστησε στο +15 (62-47) του Παναθηναϊκού, τον Ματίας Λεσόρ να μην έχει αντίπαλο (19π., 8ρ.) και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (19π.) σταθερή αξία, το «τριφύλλι» έγραψε πιο άνετα απ` ό,τι φανταζόταν το «τέσσερα στα τέσσερα».

Ντεμπούτο με τα «πράσινα» πραγματοποίησε ο Μουστάφα Φαλ (2π., 1ρ. σε 1:32΄) , ενώ εκτός παρέμειναν οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 46-41, 67-55, 92-74

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο 17 (2), Μπάντιο 7 (1), Χέιζ-Ντέιβις 19 (2), Ρογκαβόπουλος 10 (1), Γκραντ, Λεσόρ 19, Γιαμπουσέλε 8 (1), Μπόνγκα, Μήτογλου 8, Μαντζούκας 2, Φαλ 2

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπίνγκαμ 5 (1), Μπάλντουιν 9, Μέλι 9 (2), Σανλί, Χόρτον-Τάκερ 9, Τζούζανγκ 2 (2), Φόρεστ 2, Κι 13 (1), Κλάιμπερν 6 (2), Σίλβα 2, Σιλντς 6, Σαργιούνας 3 (1).