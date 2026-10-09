Ελλάδα – Αγγλία: Μεγάλη μάχη της Εθνικής Γυναικών σήμερα στο Παγκρήτιο για το Μουντιάλ 2027

Σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς κινείται το Ηράκλειο, καθώς η Εθνική Ομάδα Γυναικών της Ελλάδας αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Αγγλίας, σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η αναμέτρηση αποτελεί το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στον πρώτο γύρο των play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Βραζιλία.

Η ελληνική ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με στόχο να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της Κρήτης. Η παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες μπορεί να δώσει επιπλέον ώθηση στις διεθνείς, σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων.

Από την πλευρά της, η Αγγλία έρχεται με υψηλές φιλοδοξίες και στόχο να αποκτήσει το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στην έδρα της.

Δωρεάν είσοδος για τους φιλάθλους

Η ΕΠΟ δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν δωρεάν την αναμέτρηση στο Παγκρήτιο Στάδιο. Απαραίτητη, ωστόσο, είναι η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της Ticketmaster.

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια σημαντική διεθνή ποδοσφαιρική συνάντηση, με την Εθνική Γυναικών να αναζητά μια εμφάνιση που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει τις πιθανότητές της ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ: Τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν