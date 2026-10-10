Κώστας Τσουκαλάς: «Ο Μητσοτάκης είναι παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας»

Πυρά κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ακρίβειας εξαπέλυσε το πρωί, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ .

«Όταν 7,5 χρόνια μετά και αφού διαχειρίστηκε 100 δισ. ευρώ, χρήματα τα οποία είχε να δει δεκαετίες, η κυβέρνηση κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες, να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Η κυβέρνηση μάς έχει κάνει περίγελο και σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα και με την αδράνεια την οποία επιδεικνύει μπροστά στην ακρίβεια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι έχουμε πιο μεγάλο πληθωρισμό από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, χαμηλότερους μισθούς και παραγωγικότητα και ζήτηματα με τα εργασιακά δικαιώματα.

Έβαλε ευθέως εναντίον του πρωθυπουργού υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ελλάδα να έχει έναν πρωθυπουργό-εγγυητή της σταθερότητας: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας», υποστήριξε ο κ. Τσουκαλάς και συνέχισε: «Όταν έχεις διευρύνει τις ανισότητες, όταν έχεις σπαταλήσει τις παραγωγικές ευκαιρίες που έχει ο τόπος, όταν έχεις προσβάλλει τους θεσμούς βάναυσα, όταν ως Πρωθυπουργός έχεις ταυτιστεί με ένα πάρτι διαφθοράς, όταν επί των ημερών σου δίστασες να ασκήσεις κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας όπως με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο και ενώ υπάρχουν τόσα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, αυτό σε καθιστά εγγυητή σταθερότητας; Γι' αυτό και πάνω από το 70% του κόσμου λέει "με τίποτα ξανά Μητσοτάκης και ΝΔ"».

Επισήμανε ότι είναι κρίσιμο στις επόμενες εκλογές «να υπάρξει ο φορέας, ο οποίος θα πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Και γι' αυτό εργαζόμαστε με το πρόγραμμά μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει διαπιστευτήρια υπευθυνότητας και είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα ριζικά αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε.

Επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να συγκροτήσει προοδευτική κυβέρνηση ως πρώτο κόμμα από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, σημειώνοντας παράλληλα πως «εάν στην πρώτη κάλπη η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με μικρή διαφορά, με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της θα ηττηθεί σίγουρα στη δεύτερη κάλπη. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και τα δεξιά και από το κέντρο. Κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει από το κέντρο με τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη;».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απηύθυνε γενικό κάλεσμα στους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ. «Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, διότι, γυρίζουμε όλη τη χώρα και βλέπουμε παντού ερήμωση και υστέρηση», υπογράμμισε.

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