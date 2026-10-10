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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Η πορεία των φιλάθλων προς τo γήπεδο της ΑΕΚ ( βίντεο) της Θύρας 4

ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΟΦΗ
clock 19:38 | 10/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δυναμικό «παρών» δίνουν οι φίλαθλοι του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, με τον κόσμο της κρητικής ομάδας να έχει ήδη πάρει θέση στις εξέδρες της ALLWYN Arena.

Η Θύρα 4 δημοσίευσε βίντεο με στιγμιότυπα από την πορεία των φιλάθλων του ΟΦΗ προς το γήπεδο της ΑΕΚ, καταγράφοντας την παρουσία και την κινητοποίηση των Κρητικών πριν από τη σέντρα.

Εξακόσιοι φίλοι του ΟΦΗ ταξίδεψαν για να στηρίξουν την ομάδα τους και ετοιμάζονται να δημιουργήσουν τη δική τους ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στην αναμέτρηση.

Δείτε το βίντεο της Θύρας 4 από την πορεία των φιλάθλων του ΟΦΗ προς την ALLWYN Arena.

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