Βραζιλία: Αστυνομικοί σκότωσαν άνδρα που κρατούσε 13 παιδιά ομήρους σε σχολείο

Οι αρχές της Βραζιλίας σκότωσαν έναν άνδρα την Παρασκευή, ο οποίος κρατούσε 13 παιδιά υπό την απειλή μαχαιριού σε ένα σχολείο στη πόλη Κουριτίμπα.
Σύμφωνα με τις αρχές, η ομηρία διήρκησε περισσότερες από δύο ώρες, ενώ κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε.
Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Παρανά, Λετίσια Μαρτίνς, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το σχολείο CMEI Sao Braz ότι ο άνδρας εισέβαλλε στο σχολείο, πηδώντας πάνω από έναν τοίχο, μπήκε σε μια τάξη και κράτησε παιδιά και μέλη του προσωπικού ως ομήρους.
🚨🔵 A Polícia Militar do Paraná deu fim a mais de três horas de terror no CMEI São Braz, em Curitiba (PR). As 13 crianças mantidas reféns por um homem armado dentro de uma sala de aula foram resgatadas com vida e voltaram para o colo das famílias. Era dia de fantasia e piquenique na escola, a festa antecipada do Dia das Crianças. O homem entrou por volta das 15h desta sexta-feira (9). Quase todos conseguiram sair, mas uma turma ficou na sala. Do lado de fora, pais e avós esperaram sem notícia até ouvir as explosões. O BOPE entrou e o invasor foi neutralizado. “Estão todas bem”, confirmou a tenente Letícia Martins, porta-voz da PM. No reencontro, uma mãe contou a primeira frase do filho: “Mãe, tinha um bandido lá na escola”. Ela respondeu: “Tinha, filho. Agora você tá aqui com a mamãe, não tem mais”. A identidade do homem e o motivo do ataque não foram divulgados.
— Jornal Razão (@jornalrazao) October 9, 2026
Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο άνδρας απείλησε να περιλούσει με βενζίνη τόσο τον εαυτό του όσο και άλλα άτομα. Οι διαπραγματευτικές ομάδες των αρχών βρίσκονταν στο σημείο, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, δεν βρήκαν εναλλακτική λύση από το να τον εξουδετερώσουν.
Η Μάρτινς δεν έκανε γνωστό πώς σκοτώθηκε ο ύποπτος, ούτε ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρό του. «Πολλά παιδιά κατάφεραν να φύγουν από το σχολείο, πριν ξεκινήσει η ομηρεία», είπε.
Resgate - As 13 crianças mantidas reféns dentro de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Bairro São Braz, em Curitiba, foram resgatadas bem e sem ferimentos, conforme a Polícia Militar (PM). Os alunos estavam fantasiados para comemorar o Dia das Crianças. Elas e as famílias passarão por atendimento médico e psicológico. O suspeito invadiu a escola armado com uma faca e entrou em uma das salas da instituição, onde manteve as crianças reféns por mais de 3 horas. Segundo a polícia, ele espalhou combustível pelo local e pretendia atear fogo. Durante a ocorrência, a área próxima da escola foi isolada e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi ao local para tentar negociar com o suspeito. Um helicóptero da polícia acompanhou a ocorrência. Crianças que estavam em outras salas do CMEI conseguiram deixar o local, segundo a Polícia Militar. Veja os detalhes no #g1 #criança #paraná #escola
— g1 (@g1) October 9, 2026
Από την πλευρά του, ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας, Αλεξάντρ Λόπες Ντίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ένας άνδρας που έπασχε από σχιζοφρένεια, αλλά δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην συνοικία Σάο Μπραζ στην Κουριτίμπα, μια πόλη 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται 400 χιλιόμετρα νότια του Σάο Πάολο.
Um homem armado com uma faca invadiu um CMEI no bairro São Braz, em Curitiba, nesta sexta-feira (9), e fez 13 crianças reféns. Após mais de duas horas de negociações, ele foi morto por volta das 18h20. Todas as crianças foram resgatadas sem ferimentos e receberão atendimento médico e psicológico, assim como suas famílias. O BOPE e outras equipes policiais participaram da ocorrência, e a área foi isolada. Até a última atualização, não havia informações sobre a relação do suspeito com os alunos da instituição.
— Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) October 9, 2026
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα με γονείς να περιμένουν έξω από το σχολείο, εμφανώς αγχωμένοι και συγκινημένοι, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του υπόπτου και της αστυνομίας ήταν σε εξέλιξη. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αστυνομικοί εμφανίστηκαν να μεταφέρουν παιδιά έξω από το κτήριο.
Σε δήλωση του, ο δήμος της Κουριτίμπα ανέφερε ότι τα παιδιά και το προσωπικό του σχολείου θα λάβουν ψυχολογική υποστήριξη.
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