Κυριάκος Μητσοτάκης: Τίμησε στα Χανιά τη μνήμη και τη διεθνή πορεία του Μίνωα Ζομπανάκη

Στην προσωπικότητα και τη διορατικότητα του Μ. Ζομπανάκη εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά για την εκδήλωση του «Χρυσόστομου».

Σύμφωνα με τα Χανιώτικα Νέα, λαμβάνοντας τον λόγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η παρουσία του ξεπερνά το τυπικό θεσμικό καθήκον, καθώς συνδεόταν προσωπικά με τον Μίνο Ζομπανάκη και υπήρξε μάρτυρας της βαθιάς, ειλικρινούς φιλίας που τον ένωνε με τον πατέρα του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Ζομπανάκης λειτούργησε διαχρονικά ως άτυπος σύμβουλος πρωθυπουργών, όπως του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, ανοίγοντας πόρτες στις διεθνείς αγορές κατά τη Μεταπολίτευση, πάντοτε αθόρυβα και χωρίς να διεκδικήσει ποτέ αξιώματα ή τίτλους.

Εξήρε την πορεία του από τις Καλύβες Αποκορώνου στο Πανεπιστήμιο του Harvard (όπου, όπως ανέφερε, απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικό) μέχρι τα παγκόσμια κέντρα λήψης αποφάσεων, διατηρώντας ακέραιη την κρητική λεβεντιά και την κοινωνική του ευθύνη.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο Ζομπανάκης, αν και πρωτεργάτης του νέου χρηματοπιστωτικού μηχανισμού, προειδοποίησε έγκαιρα από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 για την ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση, αποκαλώντας την «τέρας του Φρανκενστάιν» και υποστηρίζοντας ότι το τραπεζικό σύστημα οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία και όχι την κερδοσκοπία.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε υπενθυμίζοντας τις αξίες που χαρακτήριζαν τον Ζομπανάκη: Τη φιλοδοξία, τη μετριοπάθεια και τη συμπόνια, καθώς και το διαρκές δίδαγμα ότι «όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο γερά οφείλεις να πατάς στη γη».

Τον Πρωθυπουργό συνόδευε η σύζυγός του Μαρέβα Μητσοτάκη – Γκραμπόφσκι.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «Ο Χρυσόστομος» στην αίθουσα του συλλόγου, στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του κορυφαίου οικονομολόγου και διεθνούς τραπεζίτη Μίνου Ζομπανάκη.

Στην ημερίδα κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Ομότιμος Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, καθώς και ο ιατρός και βιογράφος του Μίνου Ζομπανάκη, Ηλίας Γαβριλάκης.

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