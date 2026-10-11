Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό στο κεφάλι -Πέντε κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο

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Ένας άνδρας 50-60 ετών βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γλυφάδα, με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα.

Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μηχανή γύρω στη 01:00 στη λεωφόρο Καραμανλή και Παναγούλη, στην περιοχή του γκολφ. Νωρίτερα περίοικος είχε ενημερώσει την αστυνομία για πιθανό τροχαίο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο είδαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Στο σημείο βρέθηκαν πέντε κάλυκες.

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