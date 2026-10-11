Ανησυχία Ουστέλ για "επικίνδυνα σενάρια" ισραηλινής επίθεσης στα Κατεχόμενα με ελληνική συνδρομή

Ανησυχία για τις στρατιωτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο εκφράζει ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, υποστηρίζοντας ότι έχουν φτάσει σε «επικίνδυνο σημείο» σενάρια που κάνουν λόγο για πιθανή επίθεση του Ισραήλ σε τουρκικούς στρατιωτικούς στόχους στα Κατεχόμενα, με τη συνδρομή της Ελλάδας.

Ο Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να διατηρήσουν την ενότητα και τη συνεργασία τους με την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την ασφάλεια και το πολιτικό της μέλλον.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα του turkiyetoday.com, ο Ουστέλ αναφέρθηκε σε ισχυρισμούς απόστρατου Έλληνα στρατιωτικού διοικητή, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να επιτεθεί σε τουρκικούς στρατιωτικούς στόχους στα Κατεχόμενα.

Κατά τον Ουστέλ, στη σχετική συζήτηση διατυπώθηκε επίσης η άποψη ότι μια τέτοια ενέργεια δεν θα θεωρούνταν επίθεση εναντίον κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, καθώς η Κύπρος δεν ανήκει στη Συμμαχία.

Ο ηγέτης του ψευδοκράτους επικαλέστηκε ακόμη αναλύσεις σε ελληνοκυπριακά και ελληνικά μέσα ενημέρωσης, στις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο υποστήριξης μιας πιθανής ισραηλινής επιχείρησης από τον ελληνικό στρατό.

Πηγή: newsbreak.gr

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