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ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσου

σεισμος κασος
clock 08:35 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, στη 01.33, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Κάσου ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,6 χιλιόμετρα.

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