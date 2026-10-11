Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσου

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, στη 01.33, τα ξημερώματα της Κυριακής.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Κάσου ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,6 χιλιόμετρα.
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