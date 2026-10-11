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ΚΟΣΜΟΣ

Ενέδρα σε αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια: Νεκρός ο ένας, σοβαρά τραυματίας ο δεύτερος

ΗΠΑ
clock 09:10 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από ενέδρα που τους έστησε ένας οπλισμένος άνδρας στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανίας.

Ο ύποπτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αστυνομική κράτηση.

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε ήταν ο 40χρονος Σέιν Σάιμπερ , πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος υπηρετούσε στο αστυνομικό σώμα επί δέκα χρόνια. Δέχθηκε τρεις σφαίρες και υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο της περιοχής.

Ο 33χρονος συνάδελφός του δέχθηκε 12 πυροβολισμούς, ωστόσο επέζησε και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ οι αρχές συνέλαβαν ως ύποπτο έναν εργαζόμενο στην υπηρεσία ύδρευσης της Φιλαδέλφειας, έπειτα από έρευνες στη γύρω περιοχή.

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