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ΚΡΗΤΗ

Ενετικό Λιμάνι Χανίων: Κάδρο στο χρόνο - Μια περιήγηση στο Revellino del Porto του 1977 (βίντεο)

χανια
clock 09:46 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βρισκόμαστε στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων με τον φάρο του, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης. Η κάμερα γυρίζει και στην βορειοδυτική πλευρά του λιμανιού της πόλης των Χανίων, βλέπουμε το Revellino del Porto, ένα οχυρωματικό έργο για την προστασία του λιμανιού που κατασκεύασαν οι Βενετοί.

Σε παγκάκι έξω από τα τείχη του Φρουρίου δυο κοπέλες συζητούν, άλλοι επισκέπτες κάνουν περίπατο μπροστά στο φουρτουνιασμένο λιμάνι.

Πλάνο πάλι στον Φάρο που χτυπούν τα κύματα και ξεκινά ένα πανοραμικό στα κτίσματα του λιμανιού, αποκαλύπτεται το επιβλητικό Γιαλί Τζαμί και το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου. Παρέες και αυτοκίνητα έξω από το Φρούριο, απέναντι ο Φάρος, ένα αλιευτικό σκάφος προσεγγίζει το λιμάνι, λεπτομέρειες από δομικά, αρχιτεκτονικά και οχυρωματικά στοιχεία του Φρουρίου.

Δείτε το βίντεο:

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Ενετικο Λιμανι Χανιων
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