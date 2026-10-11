Ηράκλειο: Υποβολή χρηματοδότησης του νέου κόμβου στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων – Η ανασκόπηση δημάρχου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εισέρχεται μεγάλο μέρος του Δήμου Ηρακλείου, με τη δημοτική αρχή να ξεκινά έναν «αγώνα δρόμου» για την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών και την άμεση οικονομική στήριξη των πλημμυροπαθών.

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσίασε το πλέγμα των παρεμβάσεων για τη θωράκιση της πόλης απέναντι στα ακραία φαινόμενα, ξεκαθαρίζοντας τις διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, ενώ παράλληλα έδωσε το «πράσινο φως» για ένα εμβληματικό κυκλοφοριακό έργο στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

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