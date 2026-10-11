Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Απολογούνται σήμερα ο Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 κατηγορούμενοι

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Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη εννέα κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Οι 11 κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες ξεκίνησαν στις 9 το πρωί.

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