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GOSSIP - LIFESTYLE

The Voice: Η πρώτη εμφάνιση της Πάολα ως coach

παολα
clock 10:00 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Voice επέστρεψε μέσα από ΣΚΑΙ με τον Γιώργο Λιανό με την Έλενα Παπαρίζου, τον Γιώργο Λιανό και τον Γιώργο Μαζωνάκη στην κριτική επιτροπή.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στράφηκε και στο νέο πρόσωπο της κριτικής επιτροπής, την Πάολα.

 «Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλή σεζόν να έχουμε, με πάρα πολύ αγάπη», ήταν τα πρώτα της λόγια.

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