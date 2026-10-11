Θρήνος για τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν σε τροχαίο...

Σπαράζει η Αίγινα για τη Φιορή της και πενθούν οι Φούρνοι Κορσεών για το δικό τους παιδί, τον Γιάννη. Δύο νέοι άνθρωποι, μόλις 24 και 28 ετών, έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και μια ολόκληρη κοινωνία να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το αδιανόητο.







Σήμερα, η Αίγινα αποχαιρέτησε την 24χρονη Φιορή, στον τόπο καταγωγής της, στη Μητρόπολη του νησιού. Εκεί όπου η θλίψη έγινε βουβός πόνος, τα δάκρυα δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν και οι καρδιές όλων ράγισαν μπροστά στον πρόωρο αποχωρισμό. Άνθρωποι που την αγάπησαν βρέθηκαν κοντά της για το τελευταίο «αντίο» αδυνατώντας να πιστέψουν πως ένα τόσο νέο κορίτσι δεν θα βρίσκεται πια ανάμεσά τους.

Την ίδια ώρα, μακριά από τον τόπο της τραγωδίας, οι Φούρνοι Κορσεών πενθούν τον δικό τους 28χρονο Γιάννη, ο οποίος ήταν τρίτος μηχανικός στα πλοία του εμπορικού ναυτικού.







Η τραγωδία στη Θηβών έκοψε βίαια το νήμα της ζωής δύο νέων ανθρώπων, που είχαν μπροστά τους όνειρα, σχέδια και μια ολόκληρη ζωή να ζήσουν. Δύο οικογένειες που βιώνουν τον πιο σκληρό εφιάλτη και μια απώλεια που αφήνει πίσω της ένα κενό που δεν μετριέται με λόγια.

Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο

Μέσα σε λίγα λεπτά, δύο νέες ζωές κόπηκαν βίαια στην άσφαλτο, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους. Η 24χρονη κοπέλα, που επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με έναν 28χρονο, έχασε τη ζωή της τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (9/10), όταν η μηχανή εξετράπη της πορείας της στη λεωφόρο Θηβών, στου Ρέντη.







Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η μοτοσικλέτα βγήκε από την πορεία της, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να πέσουν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν βαρύτατα.







Ο 28χρονος και η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

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