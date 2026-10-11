Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο μπουκάρει σε ταβέρνα γεμάτη κόσμο (βίντεο)

Τη στιγμή που το αυτοκίνητο εισβάλλει σε ταβέρνα γεμάτη πελάτες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10).



Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που το ΙΧ που οδηγούσε ο 45χρονος αλλοδαπός μπαίνει μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν οι θαμώνες και παρασύρει τραπέζια και ορισμένους πελάτες.

Η ώρα ήταν περίπου 01:00 τα ξημερώματα όταν παρέες θαμώνων έτρωγαν και διασκέδαζαν στα τραπέζια που διαθέτει τσιπουράδικο στην οδό Αγαμέμνονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι οι ζαρντινιέρες που είχε το μαγαζί περιμετρικά των εξωτερικών τραπεζιών ήταν αυτές που ανέκοψαν την πορεία του ΙΧ και έσωσαν τους θαμώνες εκ των οποίων τρεις τραυματίστηκαν.









Σε έλεγχο μέθης που πραγματοποιήθηκε στον 45χρονο μετά το περιστατικό, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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