Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου: Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Ρητό – Υπόρρητο»

Κατάμεστη από κόσμο ήταν η Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου στα εγκαίνια της έκθεσης «Ρητό – Υπόρρητο», στην οποία συμμετέχουν 28 καλλιτέχνες με 37 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, βίντεο, εγκαταστάσεων, εννοιολογικής τέχνης, νέων και διαδραστικών μέσων, καθώς και μικτών τεχνικών, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό πεδίο σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

«Οι 28 καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν στην ανοιχτή πρόσκληση της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου προσεγγίζουν αυτή τη συνθήκη μέσα από ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα σύγχρονων εικαστικών μέσων και διαφορετικών προσωπικών διαδρομών. Τους ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή τους. Η συμβολή τους στη διάδοση και την επικοινωνία του οράματος της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου, καθώς και στη σύνδεσή της με την κοινωνία της εποχής μας, είναι πολύ σημαντική.

Με το “Ρητό – Υπόρρητο”, η Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου συνεχίζει να επιδιώκει ακριβώς αυτό: να αποτελεί έναν ζωντανό τόπο συνάντησης της κοινωνίας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Έναν χώρο ανοιχτό στις νέες τάσεις, στις διαφορετικές φωνές και στα δύσκολα ερωτήματα της εποχής μας. Όχι έναν “αποστειρωμένο” χώρο όπου απλώς εκτίθενται όμορφα έργα, αλλά έναν δημόσιο τόπο πολιτισμού, σκέψης, συνομιλίας, δημιουργικής διαπάλης και αμφισβήτησης», ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια της έκθεσης.

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Ο Δήμαρχος έκανε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στον Παναγιώτη Μαματζάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι, υπογραμμίζοντας την αγάπη του για την τέχνη και τον πολιτισμό, καθώς και την πολύτιμη προσφορά του στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου, την οποία υπηρέτησε από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Μιχάλης Αθανασάκης, Ελένη Βογιατζάκη, Ευαγγελία Βολακάκη, Ελευθέριος Δάφνος, Κατερίνα Καλιτσουνάκη, Βίκυ Καμένου, Χριστίνη Κανιτσάκη, Θάλεια Κανναβού, Δέσποινα Κατζαγιαννάκη, Στέλλα Κουκουλάκη, Κωνσταντίνος Γ. Κουνάλης, Δέσποινα Λεβεντάκη, Χάρης Μαργαρίτης, Ρένα Ματαλλιωτάκη, Μανταλένα Μελισσουργάκη-Βόζνιακ, Δημήτρης Μιχάλαρος, Εύη Μιχελάκη, Γιώργος Νεονάκης, Κώστας Παγωμένος, Evi Baloo, Νεκτάριος Παχιαδάκης, Ελευθερία Πυτικάκη, Χρυσούλα Σκεπετζή, Ελένη Σπαντιδάκη, Ευαγγελία Σπιθούρη, Ανδρέας Σταυριανουδάκης-Καμπάς, Ζαχαρίας Τσαμάνδουρας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

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Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης:

Τετάρτη – Πέμπτη 10:00 -14:00 & 17:00 – 20:00

Παρασκευή – Κυριακή 10:00 – 14:00

Επικοινωνία-πληροφορίες: [email protected], 2810831117 (Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου)

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