"ΡΗΤΟ / ΥΠΟΡΡΗΤΟ" : Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μαλεβιζίου, παρουσιάζει την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «ΡΗΤΟ / ΥΠΟΡΡΗΤΟ», στην οποία συμμετέχουν 28 επαγγελματίες εικαστικοί καλλιτέχνες, απόφοιτοι Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών, με 37 έργα που επιλέχθηκαν κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Ελένη Σαπουντζή, επιμελήτρια της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου, και ο Μάνος Χαιρέτης, ιστορικός τέχνης και μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Πινακοθήκης.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στις 18:30.

Το «Ρητό / Υπόρρητο» διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο ορατό και το αθέατο, την επιφάνεια και το βάθος, τον εξωτερικό κόσμο και την εσωτερική του αντανάκλαση, τη σωματικότητα και την πνευματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα και την ατομική εμπειρία. Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η διαρκής διαπραγμάτευση ανάμεσα σε όσα αποκαλύπτονται και σε όσα παραμένουν κρυφά, ανάμεσα σε αυτό που εκφέρεται και σε εκείνο που υπονοείται ή αποσιωπάται.

Μέσα από διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις, οι καλλιτέχνες διερευνούν όσα βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της ορατής πραγματικότητας, επιχειρώντας να τους προσδώσουν μορφή. Τι επιλέγουμε να αποκαλύψουμε και τι παραμένει αφανές ή απρόσιτο; Τι μπορεί να φανερώσει η σιωπή; Σε μια εποχή διαρκούς έκθεσης της προσωπικής και δημόσιας ζωής, τι εξακολουθεί να μένει αθέατο; Πώς συνομιλεί η τέχνη με την πραγματικότητα και πώς ο καλλιτέχνης τοποθετείται απέναντί της; Τα ερωτήματα αυτά δεν επιδιώκουν να οδηγήσουν σε μία ενιαία ερμηνεία, αλλά να ανοίξουν έναν χώρο πολλαπλών αναγνώσεων και προσωπικών συσχετισμών.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, βίντεο, εγκαταστάσεις, εννοιολογικής τέχνης, νέων και διαδραστικών μέσων, καθώς και μικτών τεχνικών, διαμορφώνοντας ένα πολυφωνικό εικαστικό πεδίο. Οι διαφορετικές ιστορικές, πολιτικές, έμφυλες και κοινωνικές οπτικές των δημιουργών αναδεικνύουν ζητήματα που διατρέχουν τη σύγχρονη πραγματικότητα: τις ανθρώπινες σχέσεις και τη μοναξιά, την αστυφιλία, τα όρια ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο, την αυτοπροβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη θέση των παιδιών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τη μνήμη και την ταυτότητα. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος του καλλιτέχνη και η δυνατότητα της τέχνης να προσεγγίζει, να σχολιάζει και να επαναδιαπραγματεύεται τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Την ίδια στιγμή, το βλέμμα στρέφεται προς τον εσωτερικό κόσμο, τις προσωπικές διαδρομές, τις μνήμες και τις βιωματικές εμπειρίες των δημιουργών. Το ατομικό συναντά το συλλογικό και το προσωπικό αποκτά ευρύτερες προεκτάσεις, μέσα από έργα που αφήνουν περιθώρια στον θεατή να αναπτύξει τη δική του σχέση με το εικαστικό αντικείμενο. Έτσι, το Ρητό και το Υπόρρητο δεν λειτουργούν ως δύο αντίθετες και αμετάβλητες έννοιες, αλλά ως πεδία που αλληλοσυμπληρώνονται, μετατοπίζονται και επαναπροσδιορίζονται μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία της θέασης.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Μιχάλης Αθανασάκης, Ελένη Βογιατζάκη, Ευαγγελία Βολακάκη, Ελευθέριος Δάφνος, Κατερίνα Καλιτσουνάκη, Βίκυ Καμένου, Χριστίνη Κανιτσάκη, Θάλεια Κανναβού, Δέσποινα Κατζαγιαννάκη, Στέλλα Κουκουλάκη, Κωνσταντίνος Γ. Κουνάλης, Δέσποινα Λεβεντάκη, Χάρης Μαργαρίτης, Ρένα Ματαλλιωτάκη, Μανταλένα Μελισσουργάκη-Βόζνιακ, Δημήτρης Μιχάλαρος, Εύη Μιχελάκη, Γιώργος Νεονάκης, Κώστας Παγωμένος, Evi Baloo, Νεκτάριος Παχιαδάκης, Ελευθερία Πυτικάκη, Χρυσούλα Σκεπετζή, Ελένη Σπαντιδάκη, Ευαγγελία Σπιθούρη, Ανδρέας Σταυριανουδάκης-Καμπάς, Ζαχαρίας Τσαμάνδουρας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Την έκθεση συνοδεύει έντυπος κατάλογος στην ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκαν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις σχολικές βαθμίδες, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τη σύγχρονη τέχνη και την ενεργή συμμετοχή τους στην εμπειρία της έκθεσης. Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις για ομάδες ενηλίκων, κατόπιν συνεννόησης.

Image

Διάρκεια έκθεσης: 10/10/26 – 10/01/2027

Εγκαίνια: Σάββατο 10/10/2026 και ώρα 18:30 στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου στην Τύλισο

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης:

Τετάρτη – Πέμπτη 10:00 -14:00 & 17:00 – 20:00

Παρασκευή – Κυριακή 10:00 – 14:00

Επικοινωνία-πληροφορίες: [email protected], 2810831117 (Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αθανασάκης προς το κυβερνητικό κλιμάκιο: Αποζημίωση τώρα των αγροτών στο Οροπέδιο Λασιθίου

Γιώργος Κλάδος προς το κυβερνητικό κλιμάκιο: Σταθείτε δίπλα στον Μυλοπόταμο

Κεγκέρογλου προς το κυβερνητικό κλιμάκιο: Σε εκκρεμότητα έργα από τις πλημμύρες του 2020