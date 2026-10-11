Δήμαρχος Αποκορώνου: Επιστολή στον πρωθυπουργό, για την προστασία των Λευκών Ορέων

Είναι η ώρα προσωπικής παρέμβασης για την προστασία των Λευκών Ορέων, της Ασή Γωνιάς, του δάσους του Αζίλακα και της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Κουρνά, στα Χανιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αποκορώνου Χανίων, Χαράλαμπο Κουκιανάκη, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Αποκορώνου, απευθύνει την ανοικτή επιστολή με την ιδιότητα του δημάρχου αλλά κυρίως με την ευθύνη ενός ανθρώπου «…που έχει χρέος να υπερασπιστεί τον τόπο του, τη φυσική του κληρονομιά και το δικαίωμα των επόμενων γενεών να τον παραλάβουν ζωντανό και αλώβητο».

Συγκεκριμένα αναφέρει στην επιστολή του: «Διακυβεύεται το μέλλον ενός μοναδικού φυσικού τοπίου της Κρήτης, η προστασία των Λευκών Ορέων και η αξιοπιστία της ίδιας της πολιτείας απέναντι στις δεσμεύσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος».

Η Δημοτική Αρχή στον Αποκόρωνα Χανίων, με ομόφωνη απόφαση, εξέφρασε την αντίθεσή της στην προοπτική εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην Ασή Γωνιά. «Η θέση μας είναι σαφής και στηρίζεται στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της φυσιογνωμίας του τόπου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας», αναφέρει ο κ. Κουκιανάκης… Υπάρχει βαθιά ανησυχία, ιδιαίτερα όταν η ευρύτερη περιοχή επιβαρύνεται ήδη από ενεργειακές υποδομές, μεταξύ των οποίων και η σχεδιαζόμενη διέλευση της γραμμής υψηλής τάσης Χανιά-Δαμάστα».

Κάλεσε δε τον πρωθυπουργό να επισκεφθεί ο ίδιος την περιοχή στην οποία όπως αναφέρεται, στην επιστολή «Ο αείμνηστος πατέρας σας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε ιδιαίτερη αγάπη».

Τέλος, ο δήμαρχος Αποκόρωνα καλεί τον πρωθυπουργό, να αναλάβει προσωπικά πρωτοβουλία και να ζητήσει από τα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες την άμεση απόσυρση του σχεδιαζόμενου αιολικού έργου.

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