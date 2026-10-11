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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε "κλοιό" ακρίβειας οι φούρνοι της γειτονιάς: Το ενεργειακό κόστος απειλεί το καθημερινό μας ψωμί

ψωμί
clock 14:11 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ιδιαιτέρως δυσμενή θέση βρίσκεται ο κλάδος της παραδοσιακής αρτοποιίας στη χώρα μας, καθώς η ενεργειακή κρίση και οι συνεχείς ανατιμήσεις των πρώτων υλών απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οι φούρνοι της γειτονιάς, που αποτελούν διαχρονικά στήριγμα για κάθε ελληνική οικογένεια, έρχονται πλέον αντιμέτωποι με δυσβάσταχτα λειτουργικά έξοδα που αδυνατούν να απορροφήσουν.

Το «ράλι» των αυξήσεων σε αριθμούς

Η οικονομική πίεση που δέχονται οι αρτοποιοί αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα καθημερινά τους έξοδα:

• Λογαριασμοί-σοκ: Το μηνιαίο κόστος για το ηλεκτρικό ρεύμα έχει εκτοξευθεί και κυμαίνεται πλέον μεταξύ 1.500 και 2.000 ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τις επιχειρήσεις.

• Ενεργειακό κόστος: Η συνολική επιβάρυνση στον κλάδο από τις αυξήσεις στο ρεύμα και τα καύσιμα αγγίζει το 35% με 40%.

• Πρώτες ύλες: Οι τιμές σε βασικά αγαθά για την παραγωγή ψωμιού (όπως άλευρα, μαγιά και λάδι) έχουν πάρει την ανιούσα, καταγράφοντας άνοδο 10% έως 15%.

Μικρές αυξήσεις που δεν καλύπτουν το κόστος

Προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην πίεση, πολλοί αρτοποιοί προχώρησαν σε μικρές ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού, της τάξης των 10 λεπτών. Ωστόσο, η αύξηση αυτή χαρακτηρίζεται ως «σταγόνα στον ωκεανό», καθώς δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο το πραγματικό κόστος λειτουργίας. Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι απορροφούν οι ίδιοι το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων, σε μια προσπάθεια να μην επιβαρύνουν περαιτέρω την τσέπη του καταναλωτή, όμως τα περιθώρια αντοχής τους έχουν πλέον εξαντληθεί.

Κραυγή αγωνίας προς την Πολιτεία

Μπροστά στον κίνδυνο λουκέτων, η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας έχει ξεκινήσει επαφές με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το αίτημα του κλάδου είναι σαφές: απαιτείται η άμεση λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης και ειδικών ενεργειακών επιδοτήσεων.

Χωρίς μια ουσιαστική κρατική παρέμβαση, το παραδοσιακό ψωμί κινδυνεύει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας, και οι φούρνοι της γειτονιάς σε ανάμνηση.

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