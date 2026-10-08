SOS από τους αρτοποιούς: «Οι φούρνοι δεν έκλεισαν ούτε στον πόλεμο» – 1.500 λουκέτα σε 3 χρόνια

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«Τα αρτοποιεία δεν έκλεισαν ούτε στον πόλεμο» δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, περιγράφοντας το μέγεθος της πίεσης που δέχεται ο κλάδος της παραδοσιακής αρτοποιίας, με χιλιάδες επαγγελματίες να δίνουν καθημερινά μάχη για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές.

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς μέσα σε μόλις τρία χρόνια μπήκε «λουκέτο» σε 1.500 αρτοποιεία λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 12.000 αρτοποιεία, ενώ μέσα στην τελευταία τριετία έπαψαν να λειτουργούν περί τα 1.500.

Από αυτά, περίπου 300 επιχειρήσεις έκλεισαν επειδή δεν υπήρχε διάδοχη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιπες 1.200 δεν κατάφεραν να αντέξουν τις διαδοχικές κρίσεις που δοκίμασαν την ελληνική οικονομία.

Αναπόφευκτες οι ανατιμήσεις στο ψωμί

Σήμερα, η μέση τιμή πώλησης κυμαίνεται από 1,30 ευρώ μέχρι και 1,50 ευρώ, για μια φραντζόλα των 350 γραμμαρίων.

Όπως ανέφερε η κ. Κουκουμέρια, τα αρτοποιεία δεν έχουν προχωρήσει σε ανατίμηση του ψωμιού εδώ και τέσσερα χρόνια. Η τελευταία αύξηση, όπως σημείωσε, έγινε το 2022, με αφορμή το ξέσπασμα της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.

Από τότε, όμως, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι βιοτέχνες αρτοποιοί βλέπουν καθημερινά τον τζίρο και την κατανάλωση να μειώνονται δραματικά, ενώ οι λογαριασμοί ενέργειας και η φορολογική επιβάρυνση συνεχίζουν να αυξάνονται.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΟΑΕ:

η ενεργειακή επιβάρυνση για τον κλάδο υπολογίζεται πλέον σε 35%-40%

οι τιμές των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί κατά 10%-15%,

Για παράδειγμα, η τιμή της ζάχαρης έχει αυξηθεί κατά 10 λεπτά και το ηλιέλαιο κατά 8 λεπτά

«Δίνουμε μάχη να μην ανεβάσουμε την τιμή» είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αρτοποιοί, οι οποίοι ωστόσο αποφεύγουν να κάνουν προβλέψουν για το αν και πότε θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις. Άλλωστε, όπως επισήμαναν, οποιαδήποτε απόφαση για τις τιμές λαμβάνεται σε ατομικό επίπεδο.

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