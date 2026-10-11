S.O.S από το Αρκαλοχώρι: Μαθήματα σε κοντέινερς πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό

Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Αρκαλοχώρι, και η καθημερινότητα για εκατοντάδες παιδιά παραμένει εγκλωβισμένη σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Αυτό που ξεκίνησε ως μια «επείγουσα, προσωρινή λύση», έχει μετατραπεί σε μια παγιωμένη, προβληματική πραγματικότητα για τρία μεγάλα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής.

Περίπου 700 μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου αναγκάζονται να κάνουν μάθημα μέσα σε στενά κοντέινερ. Οι δομές αυτές αποδεικνύονται ακατάλληλες για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κρήτης, καθώς μετατρέπονται σε «παγωμένα κλουβιά» τον χειμώνα και σε «θερμοκήπια» το καλοκαίρι, δυσχεραίνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία ξεχειλίζει. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο παραμένει κατεστραμμένο, ενώ οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις καθυστερούν δραματικά τις διαδικασίες ανέγερσης νέων, σύγχρονων κτιρίων από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Οι ίδιοι οι μαθητές έχουν προχωρήσει επανειλημμένα σε κινητοποιήσεις και καταλήψεις, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα να σπουδάζουν σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς σχολικές αίθουσες.



Το δράμα της σχολικής στέγης αντικατοπτρίζει τη γενικότερη στασιμότητα στην περιοχή, όπου την ίδια ώρα, περίπου 500 σεισμόπληκτοι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν σε οικίσκους. Πέντε χρόνια μετά, το Αρκαλοχώρι εκπέμπει SOS, ζητώντας από την Πολιτεία να περάσει επιτέλους από τις υποσχέσεις στα έργα, ώστε η νέα γενιά του τόπου να βγει από τα κοντέινερ.

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