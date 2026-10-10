Συμφωνία Πούτιν-Τραμπ: Η Ρωσία θα προμηθεύσει την παγκόσμια αγορά με 4,8 εκατ. τόνους ντίζελ -«Οι τιμές θα πέσουν»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε το απόγευμα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε η άμεση προμήθεια της αμερικανικής και της παγκόσμιας αγοράς με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ, η Ρωσία θα προμηθεύσει επιπλέον 500.000 τόνους μέσα στον Νοέμβριο και στη συνέχεια 1.000.000 τόνους. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι, ανάλογα με την κατάσταση των διυλιστηρίων ντίζελ της χώρας, η Ρωσία θα παραδώσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ακόμη 3.000.000 τόνους καυσίμου.

«Μεταξύ του πλήρους ελέγχου μας στα Στενά του Ορμούζ και αυτής της μεγάλης ανακοίνωσης για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, πράγματι, για ολόκληρο τον κόσμο, θα μειωθούν με αριθμούς-ρεκόρ και σύντομα» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά του.

«Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική ανακοίνωση», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε: «Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο!».

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις (OFAC) θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια, με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

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