Αρκαλοχώρι: Αντιδράσεις για τη δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας - «Δεν ξέρετε ότι τα παιδιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ;»

Στο επίκεντρο επανέρχεται το ζήτημα της σχολικής στέγης στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021, καθώς μαθητές εξακολουθούν να φοιτούν σε προσωρινές εγκαταστάσεις.

Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Σύλλογο ''Ελπίδα'', η δήλωση του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου ότι δεν είχε εικόνα για το γεγονός πως μαθητές της σεισμόπληκτης περιοχής συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι το ζήτημα έχει αναδειχθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια από την τοπική κοινωνία και τους φορείς.

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων υπογραμμίζουν ότι δεν επιθυμούν πλέον μια συζήτηση γύρω από την απόδοση ευθυνών, αλλά συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση του προβλήματος. Όπως αναφέρουν, ζητούν από την Πολιτεία σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των έργων.

«Τα παιδιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος, καλώντας παράλληλα τον υφυπουργό Παιδείας να επισκεφθεί το Αρκαλοχώρι και να ενημερωθεί από κοντά για τις συνθήκες στις οποίες εξακολουθούν να φοιτούν οι μαθητές.

Αναλυτικότερα:

Με έκπληξη ακούσαμε τη σημερινή απίθανη δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας, κ. Νίκου Παπαϊωάννου, ότι «δεν έχει εικόνα» για το γεγονός ότι, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, παιδιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέϊνερ. Η επίκληση άγνοιας δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση σε ένα πρόβλημα που παραμένει ανοιχτό εδώ και πέντε χρόνια. Η κατάσταση των σχολείων της σεισμόπληκτης περιοχής είναι γνωστή στην Πολιτεία. Έχει αναδειχθεί επανειλημμένα από την τοπική κοινωνία, τους φορείς και τον Σύλλογό μας, μέσα και από επιστολές και παρεμβάσεις προς την κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους Υπουργούς.

Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία οφείλει να γνωρίζει ότι εκατοντάδες παιδιά εξακολουθούν, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, να φοιτούν σε προσωρινές εγκαταστάσεις. Σήμερα δεν επιθυμούμε να μπούμε σε μία ακόμη συζήτηση για το ποιος γνώριζε, ποια υπηρεσία καθυστέρησε ή ποιος έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο μερίδιο ευθύνης.

Δεν μας ενδιαφέρει πλέον η μετάθεση των ευθυνών. Μας ενδιαφέρει η λύση.

Πέντε χρόνια είναι υπερβολικά πολλά για να αντιμετωπίζεται η σχολική στέγη εκατοντάδων παιδιών ως μία εκκρεμότητα που μεταφέρεται από υπηρεσία σε υπηρεσία. Τα παιδιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

Γι’ αυτό ζητούμε από την Πολιτεία δύο συγκεκριμένα πράγματα:

1) Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

2) Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ώστε το χρονοδιάγραμμα αυτό να μην αποτελέσει ακόμη μία υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα.

Δεν αναζητούμε άλλον υπεύθυνο για να του αποδοθούν ευθύνες. Αναζητούμε τον υπεύθυνο που θα αναλάβει επιτέλους να δώσει τη λύση.

Γιατί, όσο οξύμωρο κι αν ακούγεται μετά από πέντε χρόνια αναμονής και τη σημερινή δήλωση άγνοιας, από αυτούς περιμένουμε τη λύση.

Ελάτε κ. υφυπουργέ στο Αρκαλοχώρι να πείτε στους εκατοντάδες μαθητές μας: «…δεν ξέρω γιατί κάνετε μάθημα σε κοντέινερ, δεν το γνωρίζω…»

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