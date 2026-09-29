Υπόθεση Μαζωνάκη: «Επικράτησε πανικός» – Σοκαριστική κατάθεση της νοσηλεύτριας για όσα έγιναν στο ιατρείο

Μία ακόμη μάρτυρας κατέθεσε σήμερα (29/09) στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για μια 53χρονη, νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και δεν είχε καταθέσει προανακριτικά καθώς δεν είχε κληθεί.

Κατά πληροφορίες, η μάρτυρας περιέγραψε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν έκανε πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής.

«Βρισκόμουν στον χώρο και έμπαινα και έβγαινα από τον δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαιρεση. Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ωρας Μαζι μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστη σε διαδικαστικά θέματα Είναι κατι που κάναμε όλες μας καθημερινά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει.

Όταν έγινε το περιστατικό η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά», επικράτησε πανικός" φέρεται να ανέφερε η νοσηλεύτρια στην κατάθεση της. Και αυτή η μάρτυρας αναφέρθηκε στον πανικό που επικρατούσε, τονίζοντας "όταν έγινε το περιστατικό επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς απο τους γιατρους δεν ακουλούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη".







Όπως και οι συνάδελφοι της, η συγκεκριμένη μάρτυρας είπε πως ενημερώθηκαν από το διαδίκτυο για το τι είχε συμβεί με τον τραγουδιστή. "Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα. Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει" φέρεται να ανέφερε.

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