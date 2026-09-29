Βουλή: «Ναι» της Ολομέλειας στην άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Πολάκη - «Όχι» για Θεοδωρικάκο και Πλεύρη

Το «πράσινο φως»… άναψε η Ολομέλεια της Βουλής, για την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη ενώ ταυτόχρονα απέρριψε, κατά πλειοψηφία, την άρση ασυλίας των υπουργών Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης, Θανάση Πλεύρη.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, σε σύνολο 236 βουλευτών, τάχθηκαν οι 163, κατά 64 ενώ 9 δήλωσαν «παρών». Για τον κ. Πολάκη, σε σύνολο 234 βουλευτών, υπέρ τάχθηκαν 159, κατά 72 και τρεις δήλωσαν «παρών». Κατά τις άρσεις ασυλίας των κ. Θεοδωρικάκου και Πλεύρη, σε σύνολο 236 βουλευτών, ψήφισαν 168 βουλευτές, 51 βουλευτές τις υπερψήφισαν ενώ 17 δήλωσαν «παρών».

Τόσο η κ. Κωνσταντοπούλου όσο και ο κ. Πολάκης έκαναν λόγο για «ψευδομηνύσεις», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «πολιτική εργαλειοποίση σε βάρος τους» ενώ από την πλευρά τους οι κ.κ. Θεοδωρικάκος και Πλεύρης επέμειναν ότι δεν υπάρχει ίχνος ένδειξης στοιχείων για τις κατηγορίες και έκαναν λόγο για «προφανή πολιτικοποίηση των δύο υποθέσεων».

Η υπόθεση της κ. Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση για εξύβριση και δημόσια συκοφαντική δυσφήμηση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, εναντίον της. Για τον κ. Πολάκη η δικογραφία αφορά έγκλιση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή για ψευδή καταμήνυση εναντίον του κ. Πολάκη ο οποίος τον είχε κατηγορήσει για διασπάθιση δημόσιου χρήματος στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Οι δύο υποθέσεις των κ. Θεοδωρικάκου και Πλεύρη αφορούν καταγγελία ιδιώτη για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποκτήθηκαν κατόπιν επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε λόγο για «κατασκευασμένη ψευδομήνυση με εντολή Μητσοτάκη» και «οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησής της από τη ΝΔ με στόχο να απενεργοποιηθεί ως συνήγορος σοβαρών υποθέσεων που αφορούν κακουργηματικές πράξεις. Όπως είπε, «η σημερινή είναι η 16η δικογραφία εναντίον μου σε σύνολο 30, ανοιχτών φακέλων».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, μίλησε για «ένα εντελώς στημένο σκηνικό για πολιτική δίωξή της από τη ΝΔ, με σαθρά επιχειρήματα και χυδαίες πρακτικές». Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης επέμεινε στις καταγγελίες του εναντίον του κ. Πουλή υποστηρίζοντας ότι «επίορκοι εισαγγελείς και δικαστές έβαλαν την υπόθεση στο αρχείο».

Την έντονη αντίδραση του κ. Θεοδωρικάκου προκάλεσε η προσωπική επίθεση εναντίον του που εξαπέλυσε η κ. Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον ότι ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρενέβη στην υπόθεση του γιου του. Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε απρεπέστατη την επίθεση της σημειώνοντας ότι «είναι σταθερή αυτή η στρατηγική της γιατί συνειδητοποιεί ότι δεν θα είναι ξανά στα έδρανα της Βουλής.

«Το κίνητρό της είναι προφανές: να εκβιάσει για συγκεκριμένο σκοπό. Είναι προφανές ότι θέλει να κάνει η ίδια παρέμβαση στη Δικαιοσύνη. Σέβομαι την πατρίδα μου είμαι πολύ περήφανος για τον γιο μου και μην τον ξαναπιάσατε στο στόμα σας», της είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

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